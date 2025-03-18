Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

5 Pembalap Top F1 Terkaya di Dunia, Nomor 1 Kekayaan Bersihnya Tembus Rp9,8 Triliun!

Lutfan Faizi , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |13:53 WIB
5 Pembalap Top F1 Terkaya di Dunia, Nomor 1 Kekayaan Bersihnya Tembus Rp9,8 Triliun!
Lewis Hamilton kala mentas di F1. (Foto: MotoGP)
A
A
A

5 pembalap top F1 terkaya di dunia akan diulas Okezone. Salah satunya adalah memiliki kekayaan bersih yang tembus Rp9,8 triliun.

Pundi-pundi kekayaan para pembalap tak selalu berasal dari gaji. Mereka juga dapat uang dari kontrak sponsor dan aspek lainnya di luar dunia balap.

Formula 1 sendiri tak sekadar menjadi ajang balapan berkecepatan tinggi, tetapi juga panggung para pembalap untuk membangun ladang finansial mereka. Melalui kontrak balap yang bernilai fantastis, kerja sama dengan sponsor, hingga investasi di luar arena balap, kekayaan mereka terus meroket, bahkan setelah pensiun.

Lantas, siapa saja pembalap top F1 terkaya di dunia? Berikut di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (18/3/2025).

Berikut 5 Pembalap Top F1 Terkaya di Dunia:

5. Max Verstappen

Max Verstappen. F1

Daily Express memperkirakan kekayaan Max Verstappen berada di angka 167,5 juta poundsterling atau sekira Rp3,5 triliun. Hal ini membuatnya juga masuk daftar pembalap F1 terkaya di dunia.

Pada 2023 dan 2024, Verstappen tercatat oleh Forbes sebagai pembalap dengan bayaran tertinggi dengan potensi meraup pendapatan sebesar 57,9 juta poundsterling, termasuk bonus. Lalu, ia juga mendapatkan penghasilan dari berbagai kontrak sponsor dan endorsement dengan merek-merek ternama seperti Heineken dan EA Sports.

Lebih jauh, Verstappen punya keinginan untuk terus mengembangkan kekayaannya melalui cara-cara yang lebih kreatif seperti mendirikan Tim GT sendiri. Ia juga memiliki peran dalam tim balap simulasi terkemuka, Team Redline.

4. Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen. instagram

Lanjut, ada Kimi Raikkonen. Ia adalah pembalap F1 asal Finlandia yang diperkirakan memiliki kekayaan bersih mencapai USD250 juta atau sekira Rp4,09 triliun.

Selama kariernya, Raikkonen dikenal sebagai salah satu pembalap dengan bayaran tertinggi di Formula 1. Pada puncak karier, ia memperoleh lebih dari USD50 juta per tahun.

Selain gaji balap, Raikkonen juga memperoleh pendapatan dari berbagai kontrak sponsor dan endorsement. Ada pula sumber yang menyebut pembalap berjuluk Iceman ini memiliki investasi di sektor properti, baik di Finlandia maupun di luar negeri yang ikut berkontribusi pada kekayaan bersihnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519/lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139/f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/37/3179480/lando_norris-7lTF_large.jpg
Hasil Race F1 GP Meksiko 2025: Lando Norris Menang, Charles Leclerc dan Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/37/3177340/f1_gp_amerika_setikat_2025-omL6_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158277/max_verstappen-QfO1_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Max Verstappen Menggila Rebut Kemenangan, Asapi Duo McLaren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158149/oscar_piastri-8RK0_large.jpg
Hasil Kualifikasi Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Oscar Piastri Tercepat, Asapi Max Verstappen!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement