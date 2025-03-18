5 Pembalap Top F1 Terkaya di Dunia, Nomor 1 Kekayaan Bersihnya Tembus Rp9,8 Triliun!

5 pembalap top F1 terkaya di dunia akan diulas Okezone. Salah satunya adalah memiliki kekayaan bersih yang tembus Rp9,8 triliun.

Pundi-pundi kekayaan para pembalap tak selalu berasal dari gaji. Mereka juga dapat uang dari kontrak sponsor dan aspek lainnya di luar dunia balap.

Formula 1 sendiri tak sekadar menjadi ajang balapan berkecepatan tinggi, tetapi juga panggung para pembalap untuk membangun ladang finansial mereka. Melalui kontrak balap yang bernilai fantastis, kerja sama dengan sponsor, hingga investasi di luar arena balap, kekayaan mereka terus meroket, bahkan setelah pensiun.

Lantas, siapa saja pembalap top F1 terkaya di dunia? Berikut di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (18/3/2025).

Berikut 5 Pembalap Top F1 Terkaya di Dunia:

5. Max Verstappen

Daily Express memperkirakan kekayaan Max Verstappen berada di angka 167,5 juta poundsterling atau sekira Rp3,5 triliun. Hal ini membuatnya juga masuk daftar pembalap F1 terkaya di dunia.

Pada 2023 dan 2024, Verstappen tercatat oleh Forbes sebagai pembalap dengan bayaran tertinggi dengan potensi meraup pendapatan sebesar 57,9 juta poundsterling, termasuk bonus. Lalu, ia juga mendapatkan penghasilan dari berbagai kontrak sponsor dan endorsement dengan merek-merek ternama seperti Heineken dan EA Sports.

Lebih jauh, Verstappen punya keinginan untuk terus mengembangkan kekayaannya melalui cara-cara yang lebih kreatif seperti mendirikan Tim GT sendiri. Ia juga memiliki peran dalam tim balap simulasi terkemuka, Team Redline.

4. Kimi Raikkonen

Lanjut, ada Kimi Raikkonen. Ia adalah pembalap F1 asal Finlandia yang diperkirakan memiliki kekayaan bersih mencapai USD250 juta atau sekira Rp4,09 triliun.

Selama kariernya, Raikkonen dikenal sebagai salah satu pembalap dengan bayaran tertinggi di Formula 1. Pada puncak karier, ia memperoleh lebih dari USD50 juta per tahun.

Selain gaji balap, Raikkonen juga memperoleh pendapatan dari berbagai kontrak sponsor dan endorsement. Ada pula sumber yang menyebut pembalap berjuluk Iceman ini memiliki investasi di sektor properti, baik di Finlandia maupun di luar negeri yang ikut berkontribusi pada kekayaan bersihnya.