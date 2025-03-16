Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kata-Kata Lewis Hamilton Usai Debut Bareng Scuderia Ferrari di F1 GP Australia 2025: Lebih Buruk dari Perkiraan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |22:05 WIB
Kata-Kata Lewis Hamilton Usai Debut Bareng Scuderia Ferrari di F1 GP Australia 2025: Lebih Buruk dari Perkiraan!
Lewis Hamilton resmi debut bersama Scuderia Ferrari pada F1 GP Australia 2025 (Foto: Ferrari)
MELBOURNE – Lewis Hamilton melontarkan kata-kata pertamanya usai melakoni debut bareng Scuderia Ferrari di F1 GP Australia 2025. Ia mengaku hasilnya lebih buruk dari perkiraan.

Seri perdana F1 2025 di Sirkuit Albert Park, Melbourne, memang menjadi debut bagi Hamilton bersama Ferrari. Untuk pertama kali sejak 2007, ia menggeber mesin berlogo Kuda Jingkrak.

1. 1 Poin

Lewis Hamilton mengendarai SF-25 di Tes Pramusim F1 2025 (Foto: Scuderia Ferrari)
Lewis Hamilton mengendarai SF-25 di Tes Pramusim F1 2025 (Foto: Scuderia Ferrari)

Sayangnya, permulaan buruk harus dilalui Hamilton. Pria berusia 40 tahun itu hanya mampu menyelesaikan kualifikasi pada Sabtu 15 Maret 2025 siang WIB di posisi delapan.

Hasil balapan bahkan lebih buruk. Hamilton harus puas finis di posisi 10 pada Minggu (16/3/2025) siang WIB. Padahal, ia sempat memimpin lomba selama satu putaran di fase akhir.

2. Buruk

Hamilton mengakui, debutnya bersama Ferrari lebih buruk dari perkiraan. Ia tak menyangka mobil SF-25 miliknya ternyata lebih sulit dikendarai.

“Sangat tricky. Semuanya berjalan lebih buruk dari perkiraan saya. Mobil sangat sangat sulit untuk dikendarai hari ini. Saya hanya bersyukur tidak menabrak tembok hari ini,” ucap Hamilton, dinukil dari Crash, Minggu (16/3/2025).

“Juga, saya masih beradaptasi dengan mesin baru di kondisi basah. Semua setelan yang dibutuhkan sangat berbeda,” imbuh pria asal Inggris itu.

 

Halaman:
1 2
