HOME SPORTS SPORT LAIN

Bawa Red Sparks Menang Usai Diparkir 3 Laga, Megawati Hangestri: Rasanya Gugup

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |03:45 WIB
Bawa Red Sparks Menang Usai Diparkir 3 Laga, Megawati Hangestri: Rasanya Gugup
Megawati Hangestri Pertiwi tak menampik dilanda ketegangan saat kembali tampil bersama Daejeon JungKwanJang Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

DAEJEON – Megawati Hangestri tak menampik dilanda ketegangan saat kembali tampil bersama Daejeon JungKwanJang Red Sparks pada lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Sebab, ia sudah tiga laga tidak tampil.

Pevoli berjuluk Megatron itu kembali bermain ketika menghadapi AI Peppers pada laga kelima putaran enam, Kamis 14 Maret. Berlaga di Chungmu Gymnasium, Red Sparks tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan 3-0 (27-25, 25-17, 25-19).

1. Ciamik

Aksi Megawati Hangestri bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)
Aksi Megawati Hangestri bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Megawati yang baru kembali dimainkan langsung menunjukkan performa ciamiknya. Ia mencetak poin tertinggi di klub dengan 35 angka. Torehan itu cukup membuat pelatih Ko Hee-jin terkejut karena didapat hanya dalam tiga set.

Opposite hitter Timnas Indonesia itu mengaku gugup karena sudah cukup lama tidak merasakan pertandingan resmi. Banyaknya penonton yang memadati Chungmu Gymnasium membuatnya semakin tegang dalam bermain.

"Begitu peluit berbunyi dan pertandingan dimulai, saya langsung merasa gugup (tertawa). Saya sempat memberitahu pelatih saya merasa tegang, tetapi beliau menenangkan saya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja," kata Megawati, dikutip dari The Spike, Senin (17/3/2025).

“Rasanya gugup mungkin karena sudah lama tidak bermain. Saya juga manusia, jadi melihat begitu banyak penonton di tribun membuat saya sedikit tegang,” sambung perempuan asal Jawa Timur itu.

 

Halaman:
1 2
