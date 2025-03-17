Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Ogah Panik Francesco Bagnaia Kesulitan Imbangi Marc Marquez di 2 Seri MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |22:24 WIB
Ducati Ogah Panik Francesco Bagnaia Kesulitan Imbangi Marc Marquez di 2 Seri MotoGP 2025
Davide Tardozzi menolak panik melihat Francesco Bagnaia kesulitan mengimbangi Marc Marquez di dua seri awal MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@davidetardozziofficial)
MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menolak panik melihat Francesco Bagnaia kesulitan mengimbangi Marc Marquez di dua seri awal MotoGP 2025. Ia yakin pembalapnya itu akan bangkit.

Bagnaia cukup kesulitan untuk menyaingi Marquez di dua seri pembuka, yakni MotoGP Thailand dan Argentina 2025. Baby Alien yang berstatus sebagai rider debutan Ducati Lenovo berhasil tampil menawan.

1. Sapu Bersih

Balapan MotoGP Argentina 2025 (Foto: Instagram/@ducati)
Balapan MotoGP Argentina 2025 (Foto: Instagram/@ducati)

Bagaimana tidak, Marquez menyapu bersih dua seri pembuka dengan finis terdepan. Sementara Bagnaia duduk di posisi tiga pada seri MotoGP Thailand dan urutan empat di Argentina.

Menanggapi performa Bagnaia, Tardozzi mengatakan murid Valentino Rossi itu perlahan sudah mulai menemukan irama balapnya. Walau begitu, ia juga cukup menyayangkan performa Bagnaia tidak sesuai harapan.

"Saya pikir dia mulai kembali sedikit demi sedikit. Sayangnya, musim dinginnya tidak berjalan seperti yang kami harapkan,” kata Tardozzi, dikutip dari Motosan, Senin (17/3/2025).

2. Kepercayaan Diri

Pria asal Italia itu melihat Bagnaia tengah kembali membangun kepercayaan dirinya. Ia tidak panik dengan situasi yang ada saat ini. Ducati yakin kampiun MotoGP 2022 dan 2023 itu bakal kembali ke jalur kemenangan

“Jadi, kami tidak akan panik, dan yang terpenting, Pecco juga tidak panik. Saya yakin kita segera melihat Pecco yang menang seperti tahun lalu,” tutur Tardozzi.

 

