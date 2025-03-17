Kisah Unik Scott Redding, Pembalap WSBK yang Pernah Balapan Pakai Motor Bebek Selama 8 Jam Non-stop

KISAH unik Scott Redding, pembalap WSBK yang pernah balapan pakai motor bebek selama 8 jam non-stop, menarik untuk diulas. Sebab, hal jarang terjadi.

Dalam dunia World Superbike, Redding cukup dikenal. Ia merupakan pembalap termuda yang pernah memenangkan lomba dalam sejarah Grand Prix Sepeda Motor.

1. Termuda

Tidak hanya itu, pria asal Inggris ini juga berhasil peroleh rekor pembalap termuda yang telah mencapai 50 dan 100 Grand Prix. Alhasil, namanya cukup mudah untuk diingat.

Meski kini usianya sudah 32 tahun, dan dalam beberapa tahun ke belakang performanya sempat naik turun, Redding masih dikenal sebagai salah satu pembalap berbakat di dunia WSBK. Tentu, kisahnya selalu menarik.

2. Bebek

Salah satu kisah unik Redding di dunia balap sempat muncul pada 2011. Ia sempat ikut lomba ketahanan bertajuk Nifty Fifty selama delapan jam menggunakan motor bebek.

Selain merupakan perlombaan, ajang tersebut juga menjadi acara penggalangan dana untuk Action Medical Research. Tak heran jika ada nama-nama pembalap ternama macam, Jeremy McWilliams, dan Paul McGuire.