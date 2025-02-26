5 Merek Motor yang Dipakai di Kejuaraan Dunia Superbike WSBK, Nomor 1 Ducati Paling Dominan!

5 merek motor yang dipakai di Kejuaraan Dunia Superbike (WSBK) menarik diulas. Salah satunya ada Ducati yang paling dominan.

Merek motor yang dipakai di Kejuaraan Dunia Superbike (WSBK) ini bermacam-macam, mulai dari BMW Motorrad hingga Kawasaki menyajikan varian motor sports terbaik mereka untuk tampil dalam ajang bergengsi ini.

Kejuaraan Dunia Superbike atau biasa disebut Motul FIM Superbike World Championship merupakan kejuaraan balap dunia yang telah dimulai sejak 1988. Balapan ini diselenggarakan di berbagai sirkuit dan negara.

Motor yang digunakan dalam kompetisi ini pada dasarnya adalah motor pabrikan yang telah dimodifikasi. Jadi, kendaraan yang dipakai bukan motor khusus yang dibuat oleh pabrik motor seperti MotoGP. Alhasil, ada beberapa merek pabrikan yang tak asing muncul dalam balapan yang cukup bergengsi ini.

Berikut sejumlah merek dan varian motor yang dipakai di Kejuaraan Dunia Superbike:

5. BMW Motorrad

Salah satu merek motor yang dipakai di Kejuaraan Dunia Superbike (WSBK) adalah BMW Motorrad. Ada dua varian dalam merek motor ini, yakni BMW Motorrad S1000RR dan BMW Motorrad M1000RR.

4. Yamaha

Kemudian, ada Yamaha. Merek motor ini, total punya tiga varian dalam kiprahnya di Superbike, yakni Yamaha YZF750, Yamaha YZF-R7, dan Yamaha YZF-R1.