HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Veda Ega Tampil Gemilang di Sirkuit Buriram, Amankan Tiket Q2 Moto3 Thailand 2026!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |17:21 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Tampil Gemilang di Sirkuit Buriram, Amankan Tiket Q2 Moto3 Thailand 2026!
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
A
A
A

BURIRAM – Pembalap Tim Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, sukses menunjukkan taringnya dengan menembus jajaran 10 besar dalam sesi practice Moto3 Thailand 2026, pada Jumat (27/2/2026) sore WIB. Hasil impresif ini memastikan pembalap asal Indonesia tersebut langsung melenggang ke sesi kualifikasi kedua (Q2).

Sesi practice yang berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, ini menjadi panggung bagi Veda untuk membuktikan kualitasnya. Meski persaingan di lintasan tidak berjalan mudah, Veda terus berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak putaran pertama dimulai.

1. Kecepatan Konsisten di 10 Besar

Kerja keras Veda pun berbuah manis dalam sesi tersebut. Ia berhasil mengamankan posisi kedelapan dengan catatan waktu terbaik 1 menit 41,508 detik.

Pencapaian ini terbilang luar biasa mengingat statusnya sebagai pembalap debutan (rookie) di kelas Moto3 musim 2026.

Veda Ega Pratama melaju di Tes Pramusim Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
Veda Ega Pratama melaju di Tes Pramusim Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Hasil itu menjadi modal yang sangat kuat bagi Veda untuk menghadapi sesi kualifikasi esok hari. Sementara itu, posisi tercepat dalam sesi practice kali ini diraih oleh pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, yang mencatatkan waktu 1 menit 40,990 detik.

 

