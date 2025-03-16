Leo/Bagas Belum Puas Usai Tembus Final All England 2025: Masih Ada Tugas!

BIRMINGHAM – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana masih belum puas usai menembus final All England 2025 Super 1000. Mereka siap menatap laga puncak yang digelar Minggu (16/3/2025) malam WIB.

Leo/Bagas melaju ke final All England 2025 usai mengalahkan rekan senegara, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani. Mereka menang dengan skor 21-14, 17-21, dan 21-15, di babak semifinal.

1. Bangga

Kemenangan tersebut membuat keduanya merasa bangga. Terlebih bagi Leo yang baru pertama kali lolos ke final turnamen tertua di dunia tersebut.

"Alhamdulillah sangat bersyukur, sangat bangga bisa ke final All England," ucap Leo dalam keterangan pers PBSI, Minggu (16/3/2025).

2. Tugas

Namun begitu, mereka tidak mau berpuas diri. Pasalnya masih ada satu langkah lagi yang harus mereka tuntaskan untuk keluar sebagai juara.

"Tapi tidak boleh berpuas diri dulu, masih ada tugas untuk di final," tukas Leo.