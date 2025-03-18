Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |20:55 WIB
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
A
A
A

UPDATE ranking BWF kelar All England 2025 menarik untuk diketahui. Tentu yang paling mencolok dialami runner-up All England 2025 di sektor ganda putra yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Usai tembus final turnamen berlevel Super 1000 tersebut, ranking Leo/Bagas melesat tajam. Mereka tepatnya naik 5 peringkat dan kini duduk di posisi 13 per hari ini, Selasa (18/3/2025).

1. Ada yang Mengalami Peningkatan Drastis

Tambahan 10.200 poin membuat posisi Leo/Bagas melejit dan kini telah mengoleksi total 58.390 poin. Pasangan ini juga tercatat menjadi ganda putra Indonesia urutan ketiga setelah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani.

Fajar/Rian sendiri yang gagal mempertahankan gelar juara masih tertahan di urutan 4 dengan koleksi 81.007 poin. Sedangkan Sabar/Reza yang menembus semifinal All England 2025 naik 1 peringkat ke posisi ke-7.

Ada pun peningkatan drastis lainnya dialami oleh ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja yang mencapai perempatfinal All England 2025. Pasangan yang baru turun di empat turnamen itu naik 38 peringkat dan kini berada di urutan ke-72.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

2. Ada Juga yang Turun Drastis

Pada sektor tunggal putra, Jonatan Christie yang gagal mempertahankan gelar juara All England harus puas turun peringkat. Ia saat ini harus puas turun 2 peringkat dengan kini duduk di posisi 4.

Penurunan drastis juga dialami Anthony Sinisuka Ginting yang tahun lalu menjadi finalis All England. Tahun ini dengan ia memutuskan absen dari All England 2025, maka ia turun 6 peringkat dengan duduk di posisi ke-24.

 

Halaman:
1 2
