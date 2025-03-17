Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini

JAKARTA – PBSI angkat bicara soal wakil Indonesia 0 gelar di All England 2025. Meski hanya meraih runner up pada sektor ganda putra, Kabid Binpres PBSI Eng Hian menyebut hasil tersebut tidak mengecewakan.

All England 2025 telah berakhir pada Minggu 16 Maret. Tidak ada wakil Indonesia yang berhasil merebut podium pertama di turnamen BWF level Super 1000 tersebut.

1. Runner Up

Pencapaian terbaik adalah runner up yang didapat Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana di sektor ganda putra. Mereka harus puas meraih medali perak usai takluk dari Kim Won-ho/Seo Seung-jae asal Korea Selatan dalam dua gim langsung dengan skor 19-21, 19-21.

Menanggapi hal itu, Eng Hian memberi apresiasi atas pencapaian Leo/Bagas. Namun, bukan berarti PBSI tidak akan melakukan evaluasi pada sektor ganda putra. Sebab, tradisi gelar juara di All England harus terhenti.

“Tentunya kita tetap harus apresiasi dan evaluasi apa yang menjadi kekurangan dan harus diperbaiki oleh pelatih untuk ke depannya,” kata Eng Hian dalam keterangan resmi PBSI, Senin (17/3/2025).

2. Tidak Sesuai Harapan

Koh Didi -sapaan akrabnya- juga mengungkapkan hasil yang didapat pada sektor lain tidak sesuai harapan. Namun begitu, ia tetap memberikan apresiasi atas perjuangan para wakil Indonesia.