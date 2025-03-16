Kunci Sukses Leo/Bagas Menang Perang Saudara Lawan Sabar/Reza hingga Tembus Final All England 2025

KUNCI sukses Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menang perang saudara lawan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani terungkap. Hasil manis itu diketahui membawa Leo/Bagas lolos ke final All England 2025.

Kini, Leo/Bagas pun tinggal selangkah lagi untuk merebut gelar juara. Tentunya, mereka berharap bisa lanjutkan tren positif.

1. Menang Perang Saudara

Leo/Bagas memastikan diri lolos ke final usai menang atas Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi dalam babak semifinal dengan skor 21-14, 17-21, dan 21-15. Pertemuan kedua pasangan di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu (16/3/2025) dini hari WIB.

Bagas Maulana mengatakan butuh kerja keras untuk meraih kemenangan itu. Pasalnya, kedua pasangan sudah saling memahami kekuatan dan kelemahan satu sama lainnya.

"Pastinya tidak mudah melawan rekan senegara tapi kami bisa melewatinya," kata Bagas dalam keterangan yang diterima Okezone dari PBSI, Minggu (16/3/2025).

2. Evaluasi

Bagas mengatakan dalam setiap gim, dirinya dan Leo terus melakukan evaluasi. Hal itu dalam upaya cepat bisa tampil lebih baik melawan Sabar/Reza.

"Di gim pertama, lawan terlihat belum panas dan banyak melakukan kesalahan sendiri. Sementara di gim ketiga, kami lebih yakin saja, perkuat komunikasi dengan pasangan," tutur Bagas.