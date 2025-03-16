Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kunci Sukses Leo/Bagas Menang Perang Saudara Lawan Sabar/Reza hingga Tembus Final All England 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |11:01 WIB
Kunci Sukses Leo/Bagas Menang Perang Saudara Lawan Sabar/Reza hingga Tembus Final All England 2025
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUNCI sukses Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menang perang saudara lawan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani terungkap. Hasil manis itu diketahui membawa Leo/Bagas lolos ke final All England 2025.

Kini, Leo/Bagas pun tinggal selangkah lagi untuk merebut gelar juara. Tentunya, mereka berharap bisa lanjutkan tren positif.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

1. Menang Perang Saudara

Leo/Bagas memastikan diri lolos ke final usai menang atas Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi dalam babak semifinal dengan skor 21-14, 17-21, dan 21-15. Pertemuan kedua pasangan di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu (16/3/2025) dini hari WIB.

Bagas Maulana mengatakan butuh kerja keras untuk meraih kemenangan itu. Pasalnya, kedua pasangan sudah saling memahami kekuatan dan kelemahan satu sama lainnya.

"Pastinya tidak mudah melawan rekan senegara tapi kami bisa melewatinya," kata Bagas dalam keterangan yang diterima Okezone dari PBSI, Minggu (16/3/2025).

2. Evaluasi

Bagas mengatakan dalam setiap gim, dirinya dan Leo terus melakukan evaluasi. Hal itu dalam upaya cepat bisa tampil lebih baik melawan Sabar/Reza.

"Di gim pertama, lawan terlihat belum panas dan banyak melakukan kesalahan sendiri. Sementara di gim ketiga, kami lebih yakin saja, perkuat komunikasi dengan pasangan," tutur Bagas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement