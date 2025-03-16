Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Final All England 2025, Bagas Maulana Penuhi Janji ke Leo Rolly

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |15:43 WIB
Tembus Final All England 2025, Bagas Maulana Penuhi Janji ke Leo Rolly
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana sukses menembus final All England 2025 Super 1000 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana sukses menembus final All England 2025 Super 1000. Keberhasilan ini ternyata menjadi cerita tersendiri bagi pasangan tersebut.

Leo/Bagas melaju ke final All England 2025 usai mengalahkan rekan senegara, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani. Mereka menang dengan skor 21-14, 17-21, dan 21-15 di babak semifinal.

1. Persiapan

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Juara Korea Open 2024 itu mengaku kunci pencapaian ini tidak lepas dari persiapan panjang dan matang. Bahkan, mereka rela absen di sejumlah turnamen demi bisa mempersiapkan diri ke All England 2025.

"Memang persiapan yang panjang dan matang salah satu kunci kami bisa ke final," ungkap Bagas, dalam keterangan pers PBSI, Minggu (16/3/2025).

2. Motivasi Lain

Tak hanya itu, motivasi lain juga dimiliki Bagas yang telah berjanji kepada Leo dalam ajang All England 2025 ini. Sebelum turnamen berlangsung, ia mengatakan untuk membawa pasangan barunya ke final.

Sementara, bagi Bagas ini merupakan final kedua di All England. Sebelumnya, ia pernah menjadi juara di All England 2022 bersama Muhammad Shohibul Fikri. 

 

Halaman:
1 2
