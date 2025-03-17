Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025

BIRMINGHAM - Kekalahan harus diterima ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dari wakil Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae di final All England 2025. Leo/Bagas harus puas menjadi runner-up karena lawan bermain begitu cepat dan efektif.

Leo/Bagas menelan kekalahan dari Kim/Seo di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Minggu (26/3/2025). Keduanya kalah dalam dua gim langsung dengan skor identik 19-21 dan 19-21.

1. Lawan Terlalu kuat

Leo mengatakan permainan cepat dan rapat dari Kim/Seo membuatnya kewalahan. Sementara bagi Bagas, duet Korea Selatan itu mempunyai kemampuan pengembalian bola yang sangat baik.

"Kim/Seo bermain sangat in hari ini, sangat cepat dan rapat. Sergapan mereka membuat kami kewalahan," ujar Leo dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (17/3/2025).

"Mereka juga sangat sulit dimatikan, beberapa kali bola tanggung mereka bisa mengembalikan walaupun dalam posisi yang sudah sulit," timpal Bagas.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Leo/Bagas pun sudah belajar banyak dari pertandingan final kali ini. Leo menegaskan, dia dan Bagas tidak puas menjadi runner up meski bisa dibilang bukan hasil yang buruk.

"Ke depan kami harus mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri," tutur Bagas.

"Kami pastinya tidak puas dengan hasil ini, kami mau lebih dan lebih lagi. Jangan down karena ini bukan hasil yang jelek," timpal Leo.