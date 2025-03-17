Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |13:49 WIB
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Leo Rolly/Bagas Maulana runner-up All England 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM - Kekalahan harus diterima ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dari wakil Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae di final All England 2025. Leo/Bagas harus puas menjadi runner-up karena lawan bermain begitu cepat dan efektif.

Leo/Bagas menelan kekalahan dari Kim/Seo di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Minggu (26/3/2025). Keduanya kalah dalam dua gim langsung dengan skor identik 19-21 dan 19-21.

1. Lawan Terlalu kuat

Leo mengatakan permainan cepat dan rapat dari Kim/Seo membuatnya kewalahan. Sementara bagi Bagas, duet Korea Selatan itu mempunyai kemampuan pengembalian bola yang sangat baik.

"Kim/Seo bermain sangat in hari ini, sangat cepat dan rapat. Sergapan mereka membuat kami kewalahan," ujar Leo dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (17/3/2025).

"Mereka juga sangat sulit dimatikan, beberapa kali bola tanggung mereka bisa mengembalikan walaupun dalam posisi yang sudah sulit," timpal Bagas.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Leo/Bagas pun sudah belajar banyak dari pertandingan final kali ini. Leo menegaskan, dia dan Bagas tidak puas menjadi runner up meski bisa dibilang bukan hasil yang buruk.

"Ke depan kami harus mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri," tutur Bagas.

"Kami pastinya tidak puas dengan hasil ini, kami mau lebih dan lebih lagi. Jangan down karena ini bukan hasil yang jelek," timpal Leo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123159/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-UWnm_large.jpg
Gagal Juarai All England 2025, Leo Rolly/Bagas Maulana Siap Mengamuk di Swiss Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement