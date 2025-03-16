Jadwal Siaran Langsung Final All England 2025: Leo/Bagas vs Kim Won Ho/Seo Seung Jae, Ada 2 Perang Saudara!

JADWAL siaran langsung final All England 2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea Selatan).

Ya, ajang bulutangkis bergengsi dengan level Super 1000, yakni All England 2025, akan memasuki babak final. Laga perebutan gelar juara itu akan digelar di Utilita Arena Birmingham, Minggu (16/3/2025) mulai pukul 18.00 WIB.

1. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Indonesia sendiri tinggal sisakan satu wakil saja di final All England 2025. Wakil itu berasal dari sektor ganda putra, yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Leo/Bagas lolos ke final All England 2025 usai menang perang saudara melawan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Duel sengit tersaji dalam pertemuan kedua pasangan.

Tetapi, Leo/Bagas berhasil tampil lebih tangguh. Mereka menang usai bertarung rubber game dengan skor akhir 21-14, 17-21, dan 21-15.

2. Lawan Jagoan Korsel

Di babak final, Leo/Bagas dinanti lawan berat. Mereka akan melawan wakil Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Kim/Seo sendiri sukses menembus babak final usai kalahkan He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China). Laga itu sendiri berlangsung tak kalah sengit, Kim/Seo menang dengan skor 21-16, 13-21, dan 13-21.

Duel Leo/Bagas vs Kim/Seo sendiri dipastikan berjalan seru nan sengit. Ini pun akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan.