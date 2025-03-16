Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Semifinal All England 2025: Leo/Bagas ke Final Usai Menang Perang Saudara Lawan Sabar/Reza!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |06:07 WIB
Hasil Lengkap Semifinal All England 2025: Leo/Bagas ke Final Usai Menang Perang Saudara Lawan Sabar/Reza!
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap semifinal All England 2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antanya perang saudara antara dua wakil Indonesia, yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Ya, ajang bulutangkis bergengsi dengan level Super 1000, yakni All England 2025, sudah memasuki babak semifinal semalam. Sejumlah wakil terbaik pun sukses lolos ke babak final.

1. Leo/Bagas Menang Perang Saudara

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Salah satu pemain yang lolos ke final All England 2025 adalah Leo/Bagas. Kepastian itu didapat usai Leo/Bagas menang perang saudara melawan Sabar/Reza.

Berlaga di Utilita Arena Birmingham, Minggu (16/3/2025) dini hari WIB, duel sengit tersaji dalam pertemuan kedua pasangan. Tetapi, Leo/Bagas berhasil tampil lebih tangguh hingga sukses menang usai bertarung rubber game dengan skor akhir 21-14, 17-21, dan 21-15.

Di babak final, Leo/Bagas dinanti lawan berat. Mereka akan melawan wakil Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Kim/Seo sendiri sukses menembus babak final usai kalahkan He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China). Laga itu sendiri berlangsung tak kalah sengit, Kim/Seo menang dengan skor 21-16, 13-21, dan 13-21.

 

