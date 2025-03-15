Tanggapi Hasil Drawing Piala Sudirman 2025 untuk Indonesia, Eng Hian: Fokus Persiapan Maksimal

JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menanggapi hasil drawing Piala Sudirman 2025. Ia mengakui Tim bulu tangkis Indonesia berada di grup yang cukup berat dalam babak penyisihan.

Berdasarkan hasil undian, Indonesia berada di Grup D bersama Tim bulu tangkis Denmark, Tim bulu tangkis India, dan Tim bulu tangkis Inggris. Dua negara pertama menjadi lawan yang patut diwaspadai.

1. Ketat

Eng Hian menjelaskan undian Piala Sudirman 2025 cukup ketat untuk tim Indonesia. Namun, ia memastikan timnya akan melakukan persiapan maksimal agar bisa mendapatkan hasil terbaik.

"Dengan undian yang ketat tentunya fokus tim Indonesia justru harus berada pada persiapan tim yang maksimal," tutur Eng Hian dalam keterangan pers PBSI, dikutip Sabtu (15/3/2025).

"Seperti kita ketahui bersama kejuaraan beregu ini berbeda dengan kejuaraan perorangan, jadi persiapan secara tim berada dalam fokus utama di samping tentunya persiapan individual yang sudah biasa dilakukan oleh tiap sektor," papar Coach Didi -sapaan akrabnya.

2. Kompetitif

Grup D dianggap sebagai grup yang paling kompetitif karena diisi oleh negara-negara dengan tradisi bulu tangkis yang kuat. Namun, Eng Hian menilai peluang Indonesia untuk lolos ke perempatfinal tetap terbuka lebar.

"Peluang untuk lolos grup sangat terbuka tetapi tentu persiapan tetap menjadi kunci utama," jelas pria asal Solo itu.