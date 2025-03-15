Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tanggapi Hasil Drawing Piala Sudirman 2025 untuk Indonesia, Eng Hian: Fokus Persiapan Maksimal

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |02:18 WIB
Tanggapi Hasil Drawing Piala Sudirman 2025 untuk Indonesia, Eng Hian: Fokus Persiapan Maksimal
Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menanggapi hasil drawing Piala Sudirman 2025 (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menanggapi hasil drawing Piala Sudirman 2025. Ia mengakui Tim bulu tangkis Indonesia berada di grup yang cukup berat dalam babak penyisihan.

Berdasarkan hasil undian, Indonesia berada di Grup D bersama Tim bulu tangkis Denmark, Tim bulu tangkis India, dan Tim bulu tangkis Inggris. Dua negara pertama menjadi lawan yang patut diwaspadai.

1. Ketat

Periskop 2025: Peluang Tim Bulutangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025

Eng Hian menjelaskan undian Piala Sudirman 2025 cukup ketat untuk tim Indonesia. Namun, ia memastikan timnya akan melakukan persiapan maksimal agar bisa mendapatkan hasil terbaik.

"Dengan undian yang ketat tentunya fokus tim Indonesia justru harus berada pada persiapan tim yang maksimal," tutur Eng Hian dalam keterangan pers PBSI, dikutip Sabtu (15/3/2025).

"Seperti kita ketahui bersama kejuaraan beregu ini berbeda dengan kejuaraan perorangan, jadi persiapan secara tim berada dalam fokus utama di samping tentunya persiapan individual yang sudah biasa dilakukan oleh tiap sektor," papar Coach Didi -sapaan akrabnya.

2. Kompetitif

Grup D dianggap sebagai grup yang paling kompetitif karena diisi oleh negara-negara dengan tradisi bulu tangkis yang kuat. Namun, Eng Hian menilai peluang Indonesia untuk lolos ke perempatfinal tetap terbuka lebar.

"Peluang untuk lolos grup sangat terbuka tetapi tentu persiapan tetap menjadi kunci utama," jelas pria asal Solo itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement