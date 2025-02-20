Puji Pemain Muda Indonesia Juara Badminton Asia Mixed Team Championship, Fajar/Rian Legawa Tak Masuk Skuad Piala Sudirman 2025

JAKARTA – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memuji keberhasilan skuad muda Tim bulu tangkis Indonesia yang meraih gelar di Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Mereka siap melanjutkan kesuksesan tersebut di Piala Sudirman 2025 jika dipercaya untuk memperkuat tim.

Rinov Rivaldy dan kawan-kawan sukses mengalahkan Tim bulu tangkis China di partai final dengan skor 3-1. Ganda putra sendiri diperkuat dua pasangan yakni Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

1. Pujian

Tim Bulu Tangkis Indonesia (Foto: Instagram/@badminton.ina)

Fajar/Rian tak sungkan memuji kiprah junior-juniornya. Keberhasilan itu justru memotivasi mereka untuk bisa memberikan prestasi yang lebih baik.

"Pastinya kemarin mereka bisa juara di BAMTC, itu pastinya sangat bagus sekali, apalagi melihat yang turun juga banyak pemain-pemain muda," ujar Rian di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Kamis (20/2/2025).

"Pastinya kami juga termotivasi kalau misalkan nanti dipercaya diturunkan di Sudirman Cup, ya, kami akan berusaha lebih keras untuk merebut trofi," tambah Jombang -sapaan akrabnya.

2. Sirna

Akan tetapi, peluang Fajar/Rian untuk membela Piala Sudirman 2025 bisa saja sirna. Pasalnya PBSI belum memastikan apakah para pemain elit ini bisa menjadi bagian dari skuad di turnamen beregu itu.