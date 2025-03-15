4 Pembalap yang Diprediksi Marc Marquez Bakal Bersinar di MotoGP Argentina 2025

TERMAS DE RIO HONDO - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez memiliki pendapat ada empat rider berbahaya yang berpotensi bersinar di MotoGP Argentina 2025. Marquez pun akan berusaha mengalahkan empat rider tersebut demi bisa menjadi yang tercepat di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, pada Senin 17 Maret 2025.

1. Ada 4 Rider Kandidat Juara

Keempat pembalap yang diprediksi akan menjadi juara adalah Alex Marquez (Gresini Ducati), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Marquez mengatakan keempat pembalap itu memiliki kelebihan masing-masing. Menurutnya, Alex Marquez dan Di Giannantonio sangat kuat di trek tersebut.

"Alex (Marquez) sekali lagi sangat kuat di sini; dia akan berada di sana,” ungkap Marquez dikutip dari Crash, Sabtu (15/3/2025).

“(Fabio) Di Giannantonio juga mencatatkan lap yang sangat bagus, dari segi kecepatan dia memang sedikit lebih jauh, tapi saya rasa dia akan menyusul," sambungnya.

Marc Marquez melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)

Kemudian ada Bagnaia dan Bezzecchi yang juga dinilai berpeluang besar untuk juara di Argentina. Meski sempat jatuh, Marquez menilai Bagnaia cukup cepat. Sementara, Bezzecchi memiliki histori bagus di trek itu.

"Pecco (Bagnaia], dia terjatuh tapi dia cepat, dan kemudian (Marco) Bezzecchi," ujar Marquez.