9 Pebulu Tangkis Unggulan yang Rontok di 16 Besar All England 2025, Nomor 1 Juara Bertahan Jonathan Christie!

SETIDAKNYA ada 9 pebulutangkis unggulan yang rontok di 16 besar All England 2025, yang berlangsung pada Kamis 13 Maret 2025 hingga Jumat (14/3/2025) dini hari WIB. Nahasnya, salah satu dari unggulan itu adalah wakil Indonesia, Jonatan Christie.

Ya, Jonatan Christie dipastikan gagal mempertahankan gelar juara. Ia yang menjadi juara di All England 2024, kini justru langsung gugur di babak 16 besar Lantas siapa saja yang senasib dengan Jonatan?

Berikut 9 Pebulu Tangkis Unggulan yang Rontok di 16 Besar All England 2025:

9. Kunlavut Vitidsarn

Kunlavtu Vitidsarn @kunlavut.v

Kunlavut Vitidsarn merupakan unggulan kelima di All England 2025. Di babak 16 besar, tunggal putra Thailand itu tumbang di tangan wakil Prancis, Alex Lanier dengan skor 20-22 dan 15-21.

8. Goh Sze Fei/Nur Izzudin

goh sze fei/nur izzuddin foto ig @ba_malaysia

Goh Sze Fei/Nur Izzudin merupakan unggulan kedua dari Malaysia di All England 2025. Mereka pun gugur juga di 16 besar usai kala duet Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae dengan skor 16-21 dan 13-21.

7. Anders Antonsen

Antonsen adalah unggulan kedua dari Denmark yang gugur di tangan wakil Taiwan, Wang Tzu-wei.

6. Fajar Alfian/Rian Ardianto

Fajar Alfian/Rian Ardianto. (Foto: PBSI)

Fajar/Rian juga dipastikan gagal mempertahankan gelar juara di All England 2025. Bahkan unggulan keempat itu juga gagal hattrick juara All England karena dipulangkan Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju (Korea Selatan) dengan skor 18-21, 27-25, 21-23.

5. Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty adalah unggulan ketujuh dari India yang gugur karena kalah dari wakil China, Xie Haonan/Zeng Weihan.