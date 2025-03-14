Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal All England 2025: Gregoria Mariska hingga Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Siap Beraksi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |07:49 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal All England 2025: Gregoria Mariska hingga Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Siap Beraksi
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di perempatfinal All England 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Saat ini, Indonesia masih memiliki empat wakil di babak perempatfinal, yakni Gregoria Mariska Tunjung, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, hingga Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

Babak perempatfinal All England 2025 akan dimainkan di Utilita Arena Birmingham, Birmingham, Inggris pada Jumat (14/3/2025) hingga Sabtu 15 Maret 2025. Tentu diharapkan keempat wakil Tanah Air itu bisa bersinar dan meraih itiket ke semifinal.

1. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Lu Kuang Heng/Yang Po Han

Bagi Sabar/Reza, laga di perempatfinal All England 2025 merupakan pertemuan pertama mereka dengan duet asal Taiwan Lu Kuang Heng/Yang Po Han. Hal itu jelas membuat pertemuan nanti diprediksi akan berjalan sengit.

Sabar/Reza sendiri mampu menarik perhatian selama tampil di turnamen super 1000 tersebut. Pasalnya permainan Sabar/Reza begitu baik tak lepas dari tangan dingin sang pelatih, Hendra Setiawa.

Ya, mantan ganda putra Indonesia itu kini mencoba profesi baru sebagai pelatih Sabar/Reza. Pengalamannya sebagai pemain berhasil membantu Sabar/Reza hingga kini menembus babak perempatfinal.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

2. Rehan/Gloria Masih Gacor

Rehan/Gloria sejauh ini masih tampil menjanjikan. Tentu Rehan/Gloria menargetkan lolos ke final ketiga secara beruntun di awal duet mereka ini.

Sebelumnya, Rehan/Gloria berhasil mencapai final di ajang German Open dan Orleans Mastes 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement