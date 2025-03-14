Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal All England 2025: Gregoria Mariska hingga Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Siap Beraksi

JADWAL wakil Indonesia di perempatfinal All England 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Saat ini, Indonesia masih memiliki empat wakil di babak perempatfinal, yakni Gregoria Mariska Tunjung, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, hingga Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

Babak perempatfinal All England 2025 akan dimainkan di Utilita Arena Birmingham, Birmingham, Inggris pada Jumat (14/3/2025) hingga Sabtu 15 Maret 2025. Tentu diharapkan keempat wakil Tanah Air itu bisa bersinar dan meraih itiket ke semifinal.

1. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Lu Kuang Heng/Yang Po Han

Bagi Sabar/Reza, laga di perempatfinal All England 2025 merupakan pertemuan pertama mereka dengan duet asal Taiwan Lu Kuang Heng/Yang Po Han. Hal itu jelas membuat pertemuan nanti diprediksi akan berjalan sengit.

Sabar/Reza sendiri mampu menarik perhatian selama tampil di turnamen super 1000 tersebut. Pasalnya permainan Sabar/Reza begitu baik tak lepas dari tangan dingin sang pelatih, Hendra Setiawa.

Ya, mantan ganda putra Indonesia itu kini mencoba profesi baru sebagai pelatih Sabar/Reza. Pengalamannya sebagai pemain berhasil membantu Sabar/Reza hingga kini menembus babak perempatfinal.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

2. Rehan/Gloria Masih Gacor

Rehan/Gloria sejauh ini masih tampil menjanjikan. Tentu Rehan/Gloria menargetkan lolos ke final ketiga secara beruntun di awal duet mereka ini.

Sebelumnya, Rehan/Gloria berhasil mencapai final di ajang German Open dan Orleans Mastes 2025.