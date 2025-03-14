Tak Mau Kalah Lagi di MotoGP 2025, Marc Marquez Curi Ilmu Menikung ke Kanan dari Francesco Bagnaia

MARC Marquez diam-diam belajar dan mencuri ilmu dari Francesco Bagnaia. Dengan belajar cara menikung ke kanan yang cepat itu, ia tidak mau lagi kalah di MotoGP 2025.

Marquez diakui sangat jago dalam menikung ke kiri. Hal itu sangat menguntungkannya dalam balapan di sirkuit yang berkarakter berlawanan dengan jarum jam karena banyak tikungan ke arah kiri.

1. Lemah

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berfoto bersama jelang MotoGP 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Sayangnya, Marquez juga diketahui mempunyai kelemahan ketika menikung atau berbelok ke kanan. Untuk mengatasi itu, ia belajar dari rekan setimnya di Ducati Lenovo!

"Saya juga berlatih di tikungan kanan untuk meningkatkan kemampuan saya. Saya melakukannya dengan mengamati Pecco (Francesco Bagnaia) secara rutin, karena dia sangat kuat. Begitu juga saudara saya Alex (Marquez)," kata Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (14/3/2025).

2. Manis

Dengan pengamatan dan kemauan untuk belajar, Marquez mengakui gaya berkendaranya kini lebih 'bersih'. Hasilnya manis, ia sukses memenangkan Sprint Race hingga balapan utama seri pertama di Thailand tanpa jatuh.

Marquez mengatakan, ini menunjukkan perkembangan signifikan terhadap gaya membalapnya. The Baby Alien mengakui ingin konsisten dengan gaya balap seperti ini.