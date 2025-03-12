Hasil Babak Pertama All England 2025: Daniel Martin/Muhammad Shohibul Fikri Kalahkan Unggulan Pertama asal Denmark, Jonatan Christie Melaju Mulus

SEBANYAK enam wakil Indonesia telah memainkan laga babak pertama All England 2025, pada Selasa 11 Maret 2025. Waktu setempat Termasuk Jonatan Christie, total lima dari enam wakil Tanah Air memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Keenam wakil Indonesia yang bermain itu adalah Jonatan dan Chico Aura Dwi Wardoyo dari sektor tunggal putra, lalu ada Putri Kusuma Wardani dari nomor tunggal putri, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthi dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dari ganda putra, dan terakhir ada Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi dari ganda putri.

1. Chico Aura Gugur

Sayangnya dari keenam wakil Indonesia, hanya Chico yang gagal mendapatkan tiket ke babak 16 besar All England 2025. Ia dihentikan wakil China, Shi Yuqi lewat permainan dua gim.

Chico bertarung selama 32 menit melawan Shi Yuqi di babak 32 besar All England 2025 tersebut. Pada akhirnya, ia tetap kalah dengan skor 13-21 adn 8-21.

2. Jonatan Melaju Mulus

Jonatan tampil menjanjikan di babak pertama All England 2025. Menghadapi Leong Jun-Hao asal Malaysia, Jonatan menang dua gim langsung dengan skor21-11 dan 21-19.

3. Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin Kalahkan Unggulan

Hasil manis juga dirasakan Fikri/Daniel di babak 32 besar All England 2025. Bagaimana tidak, mereka secara luas biasa sukses memulangkan unggulan pertama asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen usai bertarung selama 42 menit.

Fikri/Daniel tepatnyaa menang dengan skor: 22-20, 21-18.