HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2025: Jonatan Christie Buka Perjalanan dengan Manis, Bungkam Tunggal Putra Malaysia di Babak Pertama!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |21:02 WIB
Hasil All England 2025: Jonatan Christie Buka Perjalanan dengan Manis, Bungkam Tunggal Putra Malaysia di Babak Pertama!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)




HASIL All England 2025 akan diulas Okezone. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses menembus ke babak 16 besar All England 2025.

Kepastian itu didapat Jonatan usai mengandaskan tunggal putra Malaysia, Leong Jun Hao. Main di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Selasa (11/3/2025) malam WIB, juara bertahan tersebut menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-19.

Jonatan Christie bermain di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Jalannya Pertandingan

Jonatan memulai langkah dengan baik di All England 2025. Pemain berusia 27 tahun itu membuka kompetisi All England 2025 dengan manis usai tampil impresif melawan Leong.

Pada gim pertama, Jonatan sukses mendominasi permainan dan menekan pertahanan Leong. Ia langsung unggul cepat 7-3 hingga 10-4, dan pada interval di kedudukan 11-7.

Permainan apik Jonatan pun terus berlanjut usai interval gim pertama. Ia tanpa ampun merusak pertahanan Leong hingga akhirnya memenangkan gim pertama dengan skor 21-11.

Pada gim kedua, Leong mencoba memberi perlawanan. Namun, tak ingin kecolongan, Jonatan kembali menguasai jalannya permainan dan memberi banyak tekanan kepada Leong.

Interval gim kedua, Jonatan unggul 11-5. Selepas interval, Leong mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari Jonatan. Keunggulan Jonatan sempat diperkecil mulai dari 14-10, 17-15, hingga 19-17.

Situasi semakin genting, ketika Jonatan hanya unggul tipis 20-19. Untungnya, Jonatan mampu tampil tenang dan Leong justru membuat kesalahan sendiri karena shuttlecock keluar dari garis. Kesalahan Leong tersebut menguntungkan Jonatan dan memastikan memenangkan laga gim kedua dengan skor 21-19.

 

