Hasil All England 2025: Chico Aura Tumbang di Tangan Shi Yu Qi 2 Gim Langsung

HASIL All England 2025 akan diulas Okezone. Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, harus menghentikan langkahnya di babak pertama All England 2025.

Hal itu terjadi karena Chico takluk dari wakil China sekaligus unggulan pertama, Shi Yu Qi. Main di Utliita Arena, Birmingham, Inggris, Selasa (11/3/2025) malam WIB, Chico menyerah dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 8-21.

Jalannya Pertandingan

Chico yang tidak diunggulakan dalam laga ini kesulitan untuk meladeni permainan Shi Yu Qi. Ia tampil di bawah tekanan pemain peringkat satu dunia tersebut.

Pada awal gim pertama, Chico pun sempat tertinggal jauh 1-4. Meski begitu Chico sempat bangkit dan menungguli Shi Yu Qi dengan skor 7-6 di awal gim pertama.

Akan tetapi, setelah itu Chico kembali tak berdaya menghadapi Shi Yu Qi. Pemain kelahiran Jayapura itu semakin tertinggal hingga akhirnya menyerah dengan skor 13-21 di gim pertama.

Memasuki gim kedua, Chico kembali berada di bawah kendali Shi Yu Qi. Pada interval gim kedua, Chico pun tertinggal jauh dengan skor 6-11.

Dominasi Shi Yu Qi terus berlanjut dan Chico kesulitan untuk bisa mengimbangi Shi Yu Qi. Alhasil, Chico pun harus menelan kekalahan dengan skor 8-21 di gim kedua.