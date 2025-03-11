Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2025: Bungkam Ganda Taiwan, Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat ke 16 Besar!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |22:59 WIB
Hasil All England 2025: Bungkam Ganda Taiwan, Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat ke 16 Besar!
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL All England 2025 akan diulas Okezone. Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, sukses melesat ke babak 16 besar All England 2025.

Kepastian itu didapat Leo/Bagas usai mengalahkan wakil Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee. Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Selasa (11/3/2025) malam WIB, Leo/Bagas menang dengan skor 21-14 dan 21-11.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Leo/Bagas sukses menunjukkan penampilan impresif dalam laga kontra Lee/Lee. Meski begitu, pada awal gim pertama, Leo/Bagas tampil dalam kondisi tertekan.

Mereka bahkan tertinggal cukup jauh dari Lee/Lee dengan skor 4-8. Namun, Leo/Bagas berhasil bangkit dan mampu menyamakan kedudukan 9-9 sekaligus membalikkan keadaan menjadi 11-9.

Selepas interval gim pertama, Leo/Bagas mulai menemukan ritme permainan untuk menaklukkan Lee/Lee. Mereka bahkan tak terbendung hingga akhirnya memenangkan gim pertama dengan skor 21-14.

Permainan apik Leo/Bagas tetap berlanjut di gim kedua. Mereka mampu mendominasi permainan dan langsung unggul cukup jauh di awal gim kedua. Kali ini mereka unggul 4-1.

Mereka pun terus menekan pertahanan Lee/Lee hingga unggul 11-6 di interval gim kedua. Usai interval pun, juara Korea Open 2024 itu tetap konsisten dengan permainan apik mereka.

Pada akhirnya, Leo/Bagas pun sukses memenangkan laga gim kedua dengan skor 21-11. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Leo/Bagas lolos ke babak 16 besar.

 

Halaman:
1 2
