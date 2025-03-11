Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2025: Putri Kusuma Wardani Pulangkan Supanida Katethong di Babak Pertama!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |20:07 WIB
Hasil All England 2025: Putri Kusuma Wardani Pulangkan Supanida Katethong di Babak Pertama!
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL All England 2025 akan diulas Okezone. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, sukses memulangkan jagoan Thailand, Supanida Katethong, di babak 32 besar All England 2025.

Kepastian itu didapat pemain yang akrab disapa Putri KW itu usai tampil menggila di Utilita Arena, Inggris, pada Selasa (11/3/2025) malam WIB. Dia menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-11.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Jalannya Pertandingan

Putri KW memulai pertandingan dengan baik. Pemain ranking 11 dunia itu mampu ungguli Katethong dengan skor 4-1.

Poin demi poin mampu dicuri oleh Putri KW sehingga memperlebar keunggulannya menjadi 9-5. Alhasil, dia unggul atas Katethong di interval gim pertama dengan skor 11-5.

Selepas interval, Putri KW semakin menjadi-jadi. Tunggal putri Pelatnas PBSI Cipayung itu memperlebar keunggulan menjadi 18-11 atas Katethong.

Sementara itu, Katethong masih terus mencari celah untuk memangkas jarak. Tapi sayang upaya itu tidak berbuah manis karena dia harus kalah dari Putri KW di gim pertama dengan skor 13-21.

Di gim kedua, Putri KW tidak menurunkan ritme permainannya. Dia masih mendominasi permainan dengan unggul 7-5 atas Katethong.

Usai jeda, Putri KW kembali memulainya dengan baik. Poin demi poin terus dicuri olehnya sehingga memperlebar keunggulan menjadi 17-10. Pada akhirnya, Putri KW menutup gim kedua dengan skor 21-11 atas tunggal putri nomor tujuh dunia asal Thailand.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement