Hasil All England 2025: Putri Kusuma Wardani Pulangkan Supanida Katethong di Babak Pertama!

HASIL All England 2025 akan diulas Okezone. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, sukses memulangkan jagoan Thailand, Supanida Katethong, di babak 32 besar All England 2025.

Kepastian itu didapat pemain yang akrab disapa Putri KW itu usai tampil menggila di Utilita Arena, Inggris, pada Selasa (11/3/2025) malam WIB. Dia menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-11.

Jalannya Pertandingan

Putri KW memulai pertandingan dengan baik. Pemain ranking 11 dunia itu mampu ungguli Katethong dengan skor 4-1.

Poin demi poin mampu dicuri oleh Putri KW sehingga memperlebar keunggulannya menjadi 9-5. Alhasil, dia unggul atas Katethong di interval gim pertama dengan skor 11-5.

Selepas interval, Putri KW semakin menjadi-jadi. Tunggal putri Pelatnas PBSI Cipayung itu memperlebar keunggulan menjadi 18-11 atas Katethong.

Sementara itu, Katethong masih terus mencari celah untuk memangkas jarak. Tapi sayang upaya itu tidak berbuah manis karena dia harus kalah dari Putri KW di gim pertama dengan skor 13-21.

Di gim kedua, Putri KW tidak menurunkan ritme permainannya. Dia masih mendominasi permainan dengan unggul 7-5 atas Katethong.

Usai jeda, Putri KW kembali memulainya dengan baik. Poin demi poin terus dicuri olehnya sehingga memperlebar keunggulan menjadi 17-10. Pada akhirnya, Putri KW menutup gim kedua dengan skor 21-11 atas tunggal putri nomor tujuh dunia asal Thailand.