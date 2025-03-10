Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Argentina 2025 Minggu Ini: Marc Marquez Menang Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |08:18 WIB
Jadwal MotoGP Argentina 2025 Minggu Ini: Marc Marquez Menang Lagi?
Simak jadwal MotoGP Argentina 2025 minggu ini (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP Argentina 2025 minggu ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez menang lagi di Negeri Tango?

Penampilan gemilang ditunjukkan Marquez pada balapan perdana MotoGP 2025. Ia merebut pole position serta memenangi Sprint Race dan balapan utama MotoGP Thailand 2025 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram.

1. Dominasi

Marc Marquez memimpin Sprint Race MotoGP Thailand 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez memimpin Sprint Race MotoGP Thailand 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Dalam waktu singkat, Marquez langsung diprediksi akan dominan sepanjang MotoGP 2025 bersama Ducati Lenovo. Ia dijagokan untuk kembali menang pada seri kedua bertajuk MotoGP Argentina 2025.

Balapan tersebut akan digelar di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo, 14-17 Maret. Musim lalu, GP Argentina ditiadakan lantaran terkena imbas efisiensi anggaran pemerintah.

2. Tiga Kali

Marquez dijagokan menang di Negeri Tango bukan tanpa alasan. Ia adalah pengoleksi kemenangan terbanyak di Termas de Rio Hondo sejak masuk kalender balap MotoGP pada 2014.

The Ant from Cervera sudah tiga kali menang di sana pada 2014, 2016, dan 2019. Namun, Marquez sudah tidak mengaspal di sana sejak terakhir kali meraih kemenangan. Ia absen pada 2022 dan 2023 karena cedera.

 

