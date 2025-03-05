Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Jonatan Christie Terciduk Curi Pandang ke Chiharu Shida di All England 2024 hingga Dilaporkan ke sang Istri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |21:46 WIB
Kisah Jonatan Christie Terciduk Curi Pandang ke Chiharu Shida di All England 2024 hingga Dilaporkan ke sang Istri
Pebulutangkis ganda putri asal Jepang, Chiharu Shida. (Foto: Instagram/_chiharushida_)
A
A
A

KISAH Jonatan Christie yang terciduk curi pandang ke pebututangkis ganda putri Jepang, Chiharu Shida di All England 2024 menarik untuk dibahas kembali. Pasalnya gara-gara insiden itu, Jonatan langsung diadukan fans bulu tangkis Tanah Air kepada istrinya, yakni Shania Junianatha.

Seperti yang diketahui, dalam waktu dekat ini para pebulutangkis dunia, termasuk Jonatan bakal bertarung di All England 2025. Turnamen tersebut berlangsung pada 11-16 Maret 2025.

1. Mengenang Insiden Tahun Lalu

Bagi Jonatan, All England 2024 sangatlah spesial karena ia keluar sebagai juaranya. Ia mampu menjuarai turnamen bulu tangkis tertua tersebut usai mengalahkan Anthony Sinisuka Ginting di final.

Tak hanya gelar juara, ada insiden menarik yang juga melibatkan Jonatan di All England 2024. Tepatnya Jonatan ketahuan melirik Chiharu Shida saat di sesi latihan bersama lawannya di final, yakni Anthony.

Jonatan Christie lirik Chiharu Shida
Jonatan Christie lirik Chiharu Shida

Dalam sesi pemanasan itu, Chiharu Shida dan partner-nya, Nami Matsuyama sedang melakukan wefie alias selfie bersama. Shida/Nami foto bersama medali perak mereka usai menjadi runner-up lantaran kalah dari Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan).

Ketika sedang asyik berfoto, Jonatan pun terlihat melirik ke arah mereka. Memang dalam video yang beredar tak begitu pasti arah pandangan Jonatan tepat menuju Shida dan Nami.

Hanya saja dalam video tersebut memang terlihat hanya ada Shida dan Nami yang berada di arah pandangan Jonatan. Tak heran netizen pun langsung melaporkan lirikan nakal Jonatan kepada istrinmya, Shania Junianatha alias Shanju.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
