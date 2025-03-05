Hasil Orleans Masters 2025: Sikat Wakil Taiwan, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Lolos 16 Besar

ORLEANS - Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil menumbangkan wakil Taiwan, Wu Hsuan Yi/Yang Chu Yun di 32 besar Orleans Masters 2025. Berjuang selama 30 menit, Jafar/Felisha menang dan berhak lolos ke 16 besar.

Pertandingan itu berlangsung di Palais des Sports, Orleans, Prancis pada Rabu (5/3/2025) sore WIB. Jafar/Felisha menang dalam dua gim langsung dengan 21-16, 21-17.

Jalannya Pertandingan

Jafar/Felisha tampil meyakinkan sejak awal pertandingan di gim pertama. Ganda campuran Indonesia itu bermain dengan percaya diri tinggi.

Keduanya berhasil mengontrol permainan, membuat Wu/Yang kesulitan. Pada jeda interval gim pertama, Jafar/Felisha akhirnya berhasil unggul dengan skor 11-7.

Setelah rehat, Jafar/Felisha sempat kehilangan beberapa poin. Namun, mereka akhirnya konsisten dan mengamankan kemenangan atas Wu/Yang dengan skor 21-16.

Memasuki gim kedua, kejar-kejaran poin langsung terjadi di awal gim kedua. Meski demikian, Jafa/Felisha yang bermain lebih efektif berhasil memimpin.

Pada jeda interval gim kedua, Jafar/Felisha unggul dengan skor 11-8. Usai istirahat sejenak, keduanya melanjutkan permainan efektifnya.