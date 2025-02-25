Hasil Drawing Wakil Indonesia di Orleans Masters 2025: Hadapi Lawan-Lawan Tangguh!

HASIL drawing wakil Indonesia di Orleans Masters 2025 sudah diiketahui. Turnamen berlevel Super 300 itu akan berlangsung di Orleans pada 4-9 Maret 2025.

Berdasarkan hasil undian wakil Indonesia mendapat lawan-lawan cukup tangguh di babak pertama. Namun, ada pula yang akan bertemu dengan lawan yang berada di bawah level mereka di 32 besar.

1. Rehan/Gloria

Salah satu wakil Indonesia yang mendapat lawan cukup tangguh adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. Pasangan nonpelatnas PBSI itu akan bertemu duet Korea Selatan yakni Ki Dong-ju/Jeong Na-eun.

Selain itu, empat ganda campuran muda Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan cukup tangguh juga. Sebut saja seperti Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang akan bertemu Wu Hsuan-Yi/Yang Chu Yun dari Taiwan dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melawan Alexander Dunn/Julie Macpherson asal Skotlandia.

2. Apriyani/Fadia

Sementara itu, duet Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berhadapan dengan wakil Taiwan, Sung Shuo Yun/Yu Chien Hui. Lalu ganda putri lainnya yakni Meilysa Puspitasari/Rachel Allessya Rose akan melawan Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong dari Thailand.

Pada sektor tunggal, dua wakil Indonesia akan memulai dari babak kualifikasi. Tunggal putra Alwi Farhan akan bertemu Rithvik Sanjeevi Satish Kumar dari India di babak pertama kualifikasi.