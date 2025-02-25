Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Wakil Indonesia di Orleans Masters 2025: Hadapi Lawan-Lawan Tangguh!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |17:25 WIB
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Orleans Masters 2025: Hadapi Lawan-Lawan Tangguh!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti mendapat drawing yang sulit di Orleans Masters 2025 (Foto: Instagram/@fadiasilva_r)
A
A
A

HASIL drawing wakil Indonesia di Orleans Masters 2025 sudah diiketahui. Turnamen berlevel Super 300 itu akan berlangsung di Orleans pada 4-9 Maret 2025.

Berdasarkan hasil undian wakil Indonesia mendapat lawan-lawan cukup tangguh di babak pertama. Namun, ada pula yang akan bertemu dengan lawan yang berada di bawah level mereka di 32 besar.

1. Rehan/Gloria

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

Salah satu wakil Indonesia yang mendapat lawan cukup tangguh adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. Pasangan nonpelatnas PBSI itu akan bertemu duet Korea Selatan yakni Ki Dong-ju/Jeong Na-eun.

Selain itu, empat ganda campuran muda Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan cukup tangguh juga. Sebut saja seperti Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang akan bertemu Wu Hsuan-Yi/Yang Chu Yun dari Taiwan dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melawan Alexander Dunn/Julie Macpherson asal Skotlandia.

2. Apriyani/Fadia

Sementara itu, duet Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berhadapan dengan wakil Taiwan, Sung Shuo Yun/Yu Chien Hui. Lalu ganda putri lainnya yakni Meilysa Puspitasari/Rachel Allessya Rose akan melawan Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong dari Thailand.

Pada sektor tunggal, dua wakil Indonesia akan memulai dari babak kualifikasi. Tunggal putra Alwi Farhan akan bertemu Rithvik Sanjeevi Satish Kumar dari India di babak pertama kualifikasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/40/3120751/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-B79X_large.jpg
Hadapi Final Orleans Masters 2025, Ini Persiapan Rehan Naufal/Gloria Emanuelle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/40/3120864/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-rT4w_large.jpg
Reaksi Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Usai Jadi Runner Up di Orleans Masters 2025: Modal Bagus Buat All England!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/40/3120829/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-qZao_large.jpg
Hasil Final Orleans Masters 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Jadi Runner Up, Usai Disikat Pasangan Denmark!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/40/3120761/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-35h2_large.jpg
Hadapi Pasangan Denmark di Final Orleans Masters 2025, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Bakal Main Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/40/3120719/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-XEK8_large.jpg
Jadwal Final Orlean Masters 2025: Jumpa Wakil Denmark, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Targetkan Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/40/3120652/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-7sJ3_large.jpeg
Hasil Semifinal Orleans Masters 2025: Rehan/Gloria Melaju ke Final!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement