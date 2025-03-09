Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hadapi Pasangan Denmark di Final Orleans Masters 2025, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Bakal Main Tenang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |11:54 WIB
Hadapi Pasangan Denmark di Final Orleans Masters 2025, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Bakal Main Tenang
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

ORLEANS - Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja sudah menyiapkan strategi untuk menang atas wakil Denmark Jesper Toft/Amelie Magelund di final Orleans Masters 2025. Rehan/Gloria tepatnya akan mencoba bermain setenang mungkin agar tidak tertekan dari permainan lawan.

Ya, Rehan/Gloria akan melawan Jesper Toft/Amelie Magelund di final turnamen super 300 tersebut. Pertemuan kedua pasangan akan berlangsung di Palais Des Sports, Prancis, Minggu (9/3/2025) pukul 17.00 WIB.

1. Persiapan Final Orleans Masters 2025

Rehan mengatakan dirinya dan Gloria akan berusaha menampilkan performa terbaik dalam laga final nanti. Mengingat selangkah lagi menjadi juara Orleans Masters 2025, maka Rehan/Gloria merasa mereka harus tampil maksimal dan tak pupa untuk tetap tenang tanpa merasakan tegang berlebihan.

"Di final kami harus lebih tenang, lebih yakin, selebihnya berusaha dan berdoa," kata Rehan dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/3/2025).

2. Susah Payah ke Final

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

Atlet berusia 25 tahun itu mengaku cukup senang dapat melaju ke final. Kepastian itu setelah dia dan Gloria menang atas Lee Jong Min/Chae Yu Jung (Korea) dengan skor 21-16, 18-21, 21-13.

"Alhamdulillah bersyukur, senang rasanya bisa ke final dua minggu berturut-turut. Saya sama kak Gloria terus belajar dari kesalahan kemarin-kemarin. Kami meningkatkan fokus dan terus menjaga komunikasi," katanya.

Rehan mengatakan kemenangan itu berkat kerja kerasnya bersama dengan Gloria. Hal itu membuat keduanya bisa saling melengkapi saat turun laga.

 

Halaman:
1 2
