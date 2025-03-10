Hadapi Final Orleans Masters 2025, Ini Persiapan Rehan Naufal/Gloria Emanuelle

ORLEANS - Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja bakal melawan wakil Denmark, Jesper Toft/Amelie Magelund di final Orleans Masters 2025. Demi bisa juara, Rehan/Gloria percaya modal saling percaya, optimis, dan mengembalikan stamina yang terkuras karena laga semifinal.

Rehan/Gloria lolos ke final usai menang atas Lee Jong Min/Chae Yu Jung asal Korsel di babak semifinal Orleans Masters 2025, Sabtu 8 Maret 2025. Bermain di Palais Des Sports, Prancis, mereka menang dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-13.

1. Modal Saling Percaya dan Yakin

Usai laga semifinal itu, Gloria Emanuelle Widjaja mengaku sangat bersyukur dapat melaju ke final bersama dengan Rehan. Jadi, selangkah lagi mereka akan mencatatkan prestasi dalam Orleans Masters 2025

Ini menjadi final kedua untuk pasangan baru non pelatnas tersebut. Sebelumnya mereka sudah mencapai final German Open 2025, yang sayangnya hanya bisa menjadi runner-up.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

"Puji Tuhan bisa ke final lagi," kata Gloria dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/3/2025).

Atlet berusia 31 tahun itu mengatakan Lee/Chae memang memberikan perlawanan ketat buatnya dan Rehan. Namun, mereka bisa saling melengkapi sehingga dapat meraih kemenangan.

"Tidak mudah semuanya ini bisa kami lewati, kami bermodalkan kepercayaan satu sama lain dan keyakinan di lapangan," tambahnya.