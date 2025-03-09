Hasil Final Orleans Masters 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Jadi Runner Up, Usai Disikat Pasangan Denmark!

HASIL final Orleans Masters 2025 akan diulas Okezone. Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, harus puas jadi runner up.

Rehan/Gloria gagal juara usai kalah dari wakil Denmark, Jesper Toft/Amalie Magelund di partai final. Berlaga di Palais des Sports, Orleans, Prancis pada Minggu (9/3/2025) sore WIB, Rehan/Gloria kalah dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria menginisiasi permainan ofensif sejak awal pertandingan. Namun Toft/Magelund mampu mengimbangi pola permainan duet Indonesia itu.

Kejar-kejaran poin pun terjadi hingga pertengahan gim pertama. Pada jeda interval, Rehan/Gloria sukses mengunci keunggulan atas Toft/Magelund dengan skor 11-9.

Akan tetapi, selepas rehat, Toft/Magelund bermain efektif. Keduanya mampu membuat Rehan/Gloria kewalahan di poin-poin terakhir gim pertama.

Pada akhirnya, Toft/Magelund sukses membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Mereka mengunci kemenangan atas Rehan/Gloria 21-17 di gim pertama.