Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Orleans Masters 2025: Beda Nasib Alwi Farhan dan Rehan Naufal/Gloria Emanuelle di Babak 32 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |18:03 WIB
Hasil Orleans Masters 2025: Beda Nasib Alwi Farhan dan Rehan Naufal/Gloria Emanuelle di Babak 32 Besar
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

ORLEANS - Dua wakil Indonesia meraih hasil yang berbeda di babak 32 Besar Orleans Masters 2025. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dipastikan terhenti, sementara ganda campuran Tanah Air, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Kedua wakil Indonesia itu bertanding di Palais des Sports, Orleans, Prancis pada Rabu (5/3/2025). Alwi bermain lebih dulu bermain. Dia berhadapan dengan wakil Hong Kong, Jason Gunawan.

1. Alwi Farhan Tumbang

Alwi Farhan mengawali pertandingan kurang baik. Pebulu tangkis asal Solo, Jawa Tengah itu langsung tertinggal karena permainan cepat dari Jason Gunawan.

Tunggal putra asal Hong Kong itu bermain trengginas, membuat permainan Alwi sulit berkembang. Akhirnya, Alwi menelan kekalahan di gim pertama dengan skor 14-21.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Pada gim kedua, Alwi sempat melawan dengan permainan efektifnya. Dia menang atas Jason dengan skor 21-13. Di gim penentuan, Alwi sempat memegang kendali permainan.

Namun sayang, tunggal putra ranking 45 dunia itu akhirnya menelan kekalahan 17-21. Dengan hasil ini, Alwi resmi tersingkir dari turnamen Orleans Masters 2025.

2. Rehan/Gloria Menang

Ada pun, Rehan/Gloria berhasil meraih kemenangan atas wakil Korea Selatan Ki Dong Ju/Jeong Na Eun. Rehan/Gloria memulai pertandingan dengan cukup baik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/40/3120751/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-B79X_large.jpg
Hadapi Final Orleans Masters 2025, Ini Persiapan Rehan Naufal/Gloria Emanuelle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/40/3120864/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-rT4w_large.jpg
Reaksi Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Usai Jadi Runner Up di Orleans Masters 2025: Modal Bagus Buat All England!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/40/3120829/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-qZao_large.jpg
Hasil Final Orleans Masters 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Jadi Runner Up, Usai Disikat Pasangan Denmark!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/40/3120761/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-35h2_large.jpg
Hadapi Pasangan Denmark di Final Orleans Masters 2025, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Bakal Main Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/40/3120719/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-XEK8_large.jpg
Jadwal Final Orlean Masters 2025: Jumpa Wakil Denmark, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Targetkan Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/40/3120652/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-7sJ3_large.jpeg
Hasil Semifinal Orleans Masters 2025: Rehan/Gloria Melaju ke Final!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement