Hasil Orleans Masters 2025: Beda Nasib Alwi Farhan dan Rehan Naufal/Gloria Emanuelle di Babak 32 Besar

ORLEANS - Dua wakil Indonesia meraih hasil yang berbeda di babak 32 Besar Orleans Masters 2025. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dipastikan terhenti, sementara ganda campuran Tanah Air, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Kedua wakil Indonesia itu bertanding di Palais des Sports, Orleans, Prancis pada Rabu (5/3/2025). Alwi bermain lebih dulu bermain. Dia berhadapan dengan wakil Hong Kong, Jason Gunawan.

1. Alwi Farhan Tumbang

Alwi Farhan mengawali pertandingan kurang baik. Pebulu tangkis asal Solo, Jawa Tengah itu langsung tertinggal karena permainan cepat dari Jason Gunawan.

Tunggal putra asal Hong Kong itu bermain trengginas, membuat permainan Alwi sulit berkembang. Akhirnya, Alwi menelan kekalahan di gim pertama dengan skor 14-21.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Pada gim kedua, Alwi sempat melawan dengan permainan efektifnya. Dia menang atas Jason dengan skor 21-13. Di gim penentuan, Alwi sempat memegang kendali permainan.

Namun sayang, tunggal putra ranking 45 dunia itu akhirnya menelan kekalahan 17-21. Dengan hasil ini, Alwi resmi tersingkir dari turnamen Orleans Masters 2025.

2. Rehan/Gloria Menang

Ada pun, Rehan/Gloria berhasil meraih kemenangan atas wakil Korea Selatan Ki Dong Ju/Jeong Na Eun. Rehan/Gloria memulai pertandingan dengan cukup baik.