Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Meski Gunakan Mesin Ducati yang Sama, Alex Marquez Ungkap Perbedaan Motornya dengan Marc Marquez di MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |01:00 WIB
Meski Gunakan Mesin Ducati yang Sama, Alex Marquez Ungkap Perbedaan Motornya dengan Marc Marquez di MotoGP 2025
Alex Marquez dan Marc Marquez di MotoGP 2025. (Foto: Instagram/alexmarquez73)
A
A
A

BURIRAM – Pembalap Tim Gresini Racing, Alex Marquez, membeberkan perbedaan motor yang ia gunakan dengan kuda besi tim pabrikan, Ducati di MotoGP 2025. Meski sama-sama menggunakan mesin Desmosedici GP24, tetap ada perbedaan antara motor yang dipakai tim pabrikan dan tim satelit seperti Alex.

1. Alex Mampu Bersaing dengan Tim Pabrikan Ducati

Alex Marquez tampil memukau pada seri balapan pertama MotoGP Thailand 2025. Adik Marc Marquez (Ducati Lenovo) itu berhasil menjadi runner up dalam Sprint Race dan balapan utama di Sirkuit Buriram, Isan, Thailand pada Minggu (2/3/2025) lalu.

Alex hanya tertinggal dari pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo, yang tak lain adalah kakaknya sendiri Marc Marquez. Pencapaian manis ini membuat Alex disorot karena dia hanya menggunakan motor Ducati Desmosedici dengan spesifikasi tim satelit.

Namun, Alex mampu bersaing, bahkan mengalahkan pembalap yang menggunakan motor spesifikasi tim pabrikan seperti Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

2. Meski Sama, tapi Tetap Beda

Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Alex menjelaskan, memang ada perbedaan spesifikasi antara motor Ducati Desmosedici yang digunakan tim satelit dan pabrikan. Meski demikian, pembalap asal Spanyol itu mengakui perbedaannya tidak terlalu besar.

“Mereka (Marc Marquez dan Francesco Bagnaia) adalah pembalap tim pabrikan, jadi mereka punya beberapa versi baru. Versi kami adalah versi yang mereka miliki hingga (seri balapan) Austria (musim lalu). Itu adalah versi kami dari motor GP24,” jelas Alex dikutip dari Crash, Rabu (5/3/2025).

“Ada beberapa perbedaan, tetapi kami punya alat yang bagus untuk bertarung dalam banyak balapan. Mungkin untuk satu putaran, perbedaan (antara Ducati spesifikasi pabrik dan satelit) tidak terlalu besar,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187711/valentino_rossi-rk4c_large.jpg
Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement