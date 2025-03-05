Meski Gunakan Mesin Ducati yang Sama, Alex Marquez Ungkap Perbedaan Motornya dengan Marc Marquez di MotoGP 2025

BURIRAM – Pembalap Tim Gresini Racing, Alex Marquez, membeberkan perbedaan motor yang ia gunakan dengan kuda besi tim pabrikan, Ducati di MotoGP 2025. Meski sama-sama menggunakan mesin Desmosedici GP24, tetap ada perbedaan antara motor yang dipakai tim pabrikan dan tim satelit seperti Alex.

1. Alex Mampu Bersaing dengan Tim Pabrikan Ducati

Alex Marquez tampil memukau pada seri balapan pertama MotoGP Thailand 2025. Adik Marc Marquez (Ducati Lenovo) itu berhasil menjadi runner up dalam Sprint Race dan balapan utama di Sirkuit Buriram, Isan, Thailand pada Minggu (2/3/2025) lalu.

Alex hanya tertinggal dari pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo, yang tak lain adalah kakaknya sendiri Marc Marquez. Pencapaian manis ini membuat Alex disorot karena dia hanya menggunakan motor Ducati Desmosedici dengan spesifikasi tim satelit.

Namun, Alex mampu bersaing, bahkan mengalahkan pembalap yang menggunakan motor spesifikasi tim pabrikan seperti Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

2. Meski Sama, tapi Tetap Beda

Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Alex menjelaskan, memang ada perbedaan spesifikasi antara motor Ducati Desmosedici yang digunakan tim satelit dan pabrikan. Meski demikian, pembalap asal Spanyol itu mengakui perbedaannya tidak terlalu besar.

“Mereka (Marc Marquez dan Francesco Bagnaia) adalah pembalap tim pabrikan, jadi mereka punya beberapa versi baru. Versi kami adalah versi yang mereka miliki hingga (seri balapan) Austria (musim lalu). Itu adalah versi kami dari motor GP24,” jelas Alex dikutip dari Crash, Rabu (5/3/2025).

“Ada beberapa perbedaan, tetapi kami punya alat yang bagus untuk bertarung dalam banyak balapan. Mungkin untuk satu putaran, perbedaan (antara Ducati spesifikasi pabrik dan satelit) tidak terlalu besar,” tambahnya.