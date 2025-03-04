Penyebab Bos Ducati Rela Cium Motor Marc Marquez Usai Tampil Sempurna di MotoGP Thailand 2025

DIREKTUR Ducati Corse, Gigi Dall’Igna menjadi sorotan karena mencium motor Marc Marquez usai sang rider tampil sempurna di MotoGP Thailand 2025. Lantas apa yang membuat bos Ducati itu sampai rela mencium motor milik Marquez tersebut?

Ternyata alasannya karena Dall’Igna terpukau dengan penampilan Marquez di sepanjang akhir pekan MotoGP Thailand 2025. Baginya, balapan perdana selalu sulit, namun The Baby Alien –julukan Marquez– justru mampu mendominasi balapan yang digelar di Sirkuit Buriram, Thailand pada 28 Februari-2 Maret 2025 kemarin.

1. Kagum dengan Marquez

Saat motor Marquez terparkir usai finis pertama di MotoGP Thailand 2025, ada momen menarik yang melibatkan bos Ducati, Dall’Igna. Ia tampak mencium motor Marquez yang baru saja tampil gahar di Sirkuit Buriram.

Tampak raut bahagia terlihat dari wajah Dall’Igna. Ternyata, itu perasaan senang Dall’Igna karena penampilan Marquez yang begitu luar biasa.

Tak hanya Marquez, bos Ducati juga memuji rekan setim Marquez, yakni Francesco Bagnaia. Meski hanya finis ketiga, Dall’Igna merasa penampilan Bagnaia tak kalah hebat.

Gigi Dalligna bersama Marc Marquez

“Balapan perdana selalu sulit, namun Marc Marquez mampu melaluinya dengan pekan yang sempurna. Pecco juga menjalan tugasnya dengan baik,” ujar Dall’Igna, melansir dari Motosan, Selasa (4/3/2025).

2. Tak Mau Marquez Cepat Puas

Meski mampu mendominasi MotoGP Thailand 2025, baik dari kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama, Marquez diharapkan tidak cepat puas. Sebab MotoGP 2025 masih panjang, yakni 21 seri lagi.