HOME SPORTS MOTOGP

Franco Morbidelli Tak Menyangka Finis Posisi 4 di MotoGP Thailand 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |14:14 WIB
Franco Morbidelli Tak Menyangka Finis Posisi 4 di MotoGP Thailand 2025
Franco Morbidelli tidak menyangka bisa finis posisi empat di MotoGP Thailand 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
BURIRAM – Franco Morbidelli tak menyangka bisa finis di posisi empat pada MotoGP Thailand 2025. Sebab, ia harus memulai lomba dari urutan sembilan gara-gara hukuman.

Morbidelli dikenai hukuman penalti buntut dari kesalahannya di sesi latihan MotoGP Thailand 2025. Murid Valentino Rossi itu mengganggu laju Francesco Bagnaia saat melambatkan motornya di tikungan. 

1. Mundur Posisi

Franco Morbidelli melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Franco Morbidelli melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Hal itu sangat membahayakan karena Bagnaia sedang memacu kuda besinya demi catatan waktu. Alhasil, Morbidelli terkena penalti mundur tiga posisi start saat Sprint Race dan balapan utama di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand, 1-2 Maret.

Morbidelli finis keenam pada sesi kualifikasi. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu harus memulai Sprint Race dan balapan dari posisi sembilan.

2. Naik 5 Posisi

Namun siapa sangka, Morbidelli justru bisa merangsek lima tingkat di sesi balapan utama. Pembalap asal Italia itu bahkan mengaku awalnya tidak memiliki ambisi besar untuk bisa finis di papan atas.

“Saya tidak menyangka bisa menjalani balapan seperti ini setelah memulai dari posisi ke sembilan akibat penalti,” ucap Morbidelli, dilansir dari Motosan, Selasa (4/3/2025).

“Awalnya, saya tidak memiliki ambisi besar, tetapi kemudian saya melihat saya memiliki potensi besar dan mencoba menembus grup secepat mungkin,” sambung pria berusia 30 tahun itu.

 

