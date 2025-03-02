Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Tak Punya Anak dan Istri, Lewis Hamilton Siap Menggila di F1 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |01:18 WIB
Tak Punya Anak dan Istri, Lewis Hamilton Siap Menggila di F1 2025
Lewis Hamilton siap tampil menggila di F1 2025 karena tak punya anak dan istri (Foto: Scuderia Ferrari)
LEWIS Hamilton melontarkan pernyataan mengejutkan jelang F1 2025. Mengaku tidak punya anak dan istri, pembalap tim Scuderia Ferrari itu siap menggila!

Ambisi Hamilton untuk memenangi gelar juara dunia ke delapan masih menyala-nyala. Untuk itu, ia rela hengkang dari Mercedes AMG Petronas ke Ferrari untuk F1 2025 dan 2026.

1. Tak Punya Istri dan Anak

Lewis Hamilton berpose di markas Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
Lewis Hamilton berpose di markas Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Hamilton memastikan akan ngegas sepanjang F1 2025 karena tidak ada tekanan apa-apa. Ia juga bisa fokus sepenuhnya untuk meraih gelar karena tidak akan terganggu dengan keberadaan istri atau anak!

“Saya sudah melewati banyak hal. Saya punya perjalanan sendiri. Kalian tidak bisa membandingkan saya dengan pembalap F1 lain berusia 40 tahun, sekarang atau masa lalu,” tukas Hamilton, dinukil dari Crash, Minggu (2/3/2025).

“Karena, mereka tidak seperti saya. Saya lapar, saya punya tujuan, saya tidak punya istri atau anak,” imbuh pria berpaspor Inggris itu.

“Saya fokus dengan satu hal, dan itu adalah kemenangan. Itu adalah prioritas nomor satu saya,” tegas Hamilton.

 

