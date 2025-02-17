Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Carlos Sainz Jr Bicara Peluang Lewis Hamilton Juara Dunia F1 2025 Bareng Scuderia Ferrari

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |00:17 WIB
Carlos Sainz Jr Bicara Peluang Lewis Hamilton Juara Dunia F1 2025 Bareng Scuderia Ferrari
Lewis Hamilton berpeluang juara dunia ke delapan pada F1 2025 di Scuderia Ferrari (Foto: Instagram/@scuderiaferrari)
CARLOS Sainz Jr bicara peluang Lewis Hamilton menjadi juara dunia F1 2025 bareng Scuderia Ferrari. Ia yakin mantan timnya itu kapabel mengantar siapa pun jadi kampiun.

Hamilton pindah ke Ferrari pada F1 2025 untuk beberapa musim ke depan. Ia menduduki kursi Sainz Jr yang didepak pada akhir F1 2024.

1. Titel ke Delapan

Lewis Hamilton berpose di markas Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
Lewis Hamilton berpose di markas Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Target Hamilton sangat jelas ketika memutuskan menerima pinangan Ferrari. Ia ingin meraih titel juara dunia ke delapan, yang menurutnya, seharusnya diraih pada F1 2021.

Sebagai mantan pembalap Ferrari, Sainz Jr yakin peluang itu cukup terbuka. Ia menyebut The Prancing Horse akan sekuat tenaga membantu pembalapnya jadi juara dunia.

“Ketika saya meninggalkan Ferrari, saya merasa tim dan Charles Leclerc sudah siap bertarung untuk kejuaraan dunia,” ujar Sainz Jr, dikutip dari Speedweek, Senin (17/2/2025).

“Peluang itu hanya bisa ditingkatkan oleh Lewis (Hamilton),” imbuh pria asal Spanyol itu.

 

