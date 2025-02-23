Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Bicara soal Pensiun Jelang F1 2025, Gantung Helm jika Juara Dunia Musim Ini?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |20:47 WIB
Lewis Hamilton Bicara soal Pensiun Jelang F1 2025, Gantung Helm jika Juara Dunia Musim Ini?
Lewis Hamilton bicara soal pensiun jelang F1 2025 (Foto: Instagram/@lewishamilton)
LONDON Lewis Hamilton berbicara soal pensiun jelang F1 2025. Ternyata, pembalap tim Scuderia Ferrari itu memberi jawaban cukup mengejutkan terutama soal gelar juara dunia ke delapan.

Serangkaian rekor dipecahkan Hamilton di F1 sejak debut pada 2007. Ia mengoleksi tujuh gelar dunia, sama seperti rekor milik Michael Schumacher, atau yang terbanyak sejauh ini.

1. Ambisi

Lewis Hamilton berpose di markas Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
Lewis Hamilton berpose di markas Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Pembalap asal Inggris itu juga telah mencatatkan 105 kemenangan dan 202 podium di F1 hingga 2024. Catatan tersebut merupakan yang terbanyak di F1 sepanjang sejarah.

Namun, Hamilton masih berambisi meraih titel juara dunia ke delapan. Ia akan menyandang status sebagai pembalap dengan koleksi juara dunia, kemenangan, dan podium terbanyak di F1!

2. Pensiun

Lantas, apakah Hamilton langsung pensiun jika meraih titel juara dunia ke delapan bareng Ferrari, tim yang jadi impian masa kecilnya? Jawabannya sungguh menarik!

“Jika saya cukup beruntung untuk memenangi gelar juara lagi, yang mana itu tujuan kami, saya tidak melihat diri saya akan berhenti ,” papar Hamilton dalam acara peluncuran F1 di London, Inggris, dikutip dari Crash, Minggu (23/2/2025).

 

