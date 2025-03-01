5 Pevoli Cantik Indonesia yang Layak Berkarier di Luar Negeri seperti Megawati Hangestri, Nomor 1 Justru Pensiun di Akhir Proliga 2025

ADA 5 pevoli cantik Indonesia yang layak berkarier di luar negeri seperti Megawati Hangestri di Liga Voli Putri Korea Selatan. Sebab banyak talenta berbakat di Tanah Air yang dinilai mampu bersaing di luar negeri selayaknya Megawati.

Seperti yang diketahui, Megawati Hangestri tengah bersinar di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 bersama Red Sparks. Namun, seharusnya tidak hanya Megawati saja yang layak mendapatkan sorotan dari negara lain.

Saat ini, ada banyak pevoli putri Indonesia yang mampu bersinar, terutama di Proliga 2025. Para pemain itu pun layak untuk mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri. Lantas siapa saja kira-kira?

Berikut 5 Pevoli Cantik Indonesia yang Layak Berkarier di Luar Negeri seperti Megawati Hangestri:

5. Amalia Fajrina Nabila

Amalia Fajrina (Foto: Instagram/@amaliafajrina__)

Amalia adalah salah satu pevoli terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ia pernah hattrick MVP alias raih tiga gelar pemain terbaik secara beruntun di Proliga 2012, 2013, dan 2014.

Sayangnya, Amalia belum mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri. Kini ia pun sukses membawa Jakarta Popsivo Polwan menjadi juara di putaran pertama dan putaran kedua Proliga 2025.

4. Shella Bernadetha

Shella Bernadetha

Masih dari Jakarta Popsivo Polwan, tim tersebut mendatangkan nama besar di awal Proliga 2025, yakni Shella Bernadetha. Shella didatangkan dari Bandung BJB Tandamata.

Kehadiran Shella pun turut membantu Jakarta Popsivo Polwan bersinar di Proliga 2025. Karena itulah, pevoli berusia 25 tahun itu pun diharapkan bisa memiliki karier di luar negeri dengan kemampuannya tersebut.

3. Tisya Amallya Putri

Tisya Amallya

Tisya Amallya Putri merupakan setter terbaik di Proliga 2024. Kala itu, ia bermain bersama Jakarta Electric PLN dan finis sebagai runner-up.

Kini di Proliga 2025, Tisya menjadi pemain penting di Jakarta Pertamina Enduro. Hasilnya, Jakarta Pertamina Enduro finis kedua di akhir musim reguler Proliga 2025.