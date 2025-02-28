Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Dito Jamin Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Ajang Internasional, Termasuk MotoGP Mandalika 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |01:17 WIB
Menpora Dito Jamin Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Ajang Internasional, Termasuk MotoGP Mandalika 2025
MotoGP Mandalika 2025 tidak akan terganggu efisiensi anggaran (Foto: Instagram/@themandalikagp)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, memastikan efisiensi anggaran tak mengganggu ajang internasional, termasuk MotoGP Mandalika 2025. Indonesia tetap akan jadi tuan rumah beberapa event.

Kemenpora RI memangkas anggaran sebesar Rp1,29 triliun untuk penyelenggaraan program kerja pada 2025. Hal ini sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto.

1. Lanjut

menpora dito ariotedjo foto andhika khoirul huda

Meski ada efisiensi anggaran, Menpora Dito menjamin hal itu tidak akan mengganggu ajang olahraga internasional di Tanah Air pada 2025. Pelaksanaan ajang-ajang itu akan tetap lanjut.

"Ya pastinya, untuk (cabang olahraga) yang sudah miliki komitmen (dengan federasi internasional) itu tidak akan berdampak, pasti akan berlanjut,” kata Menpora Dito saat ditemui wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (28/2/2025).

2. Melemahkan

Lebih lanjut, pria berusia 34 tahun itu menyampaikan efisiensi anggaran bukan berarti melemahkan olahraga Tanah Air. Terlebih, ajang olahraga internasional bakal memberikan dampak positif untuk Indonesia. 

"Efisiensi ini kan bukan memotong otot (melumpuhkan), dan event-event apalagi yang skalanya internasional kan dampaknya sangat baik buat Indonesia sendiri," terang Dito.

 

