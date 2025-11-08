Indonesia Sports Summit 2025 Siap Digelar, Menpora Erick Thohir: Olahraga Jadi Penggerak Ekonomi

KEMENPORA RI siap menggelar Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, 6-7 Desember 2025. Menpora RI, Erick Thohir, berharap kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat arah pembangunan industri olahraga nasional.

Beragam agenda disusun dalam ISS 2025. Mulai dari forum diskusi panel seputar ekonomi olahraga dan peluang investasi, exhibition and industry pavilion sebagai ruang kolaborasi lintas sektor, partnership and matchmaking, semua akan ditampilkan.

1. Wadah Kolaborasi

Erick mengatakan ISS 2025 ditujukan sebagai wadah kolaborasi lintas sektor antara pelaku olahraga, pemerintah, industri, serta generasi muda. Event itu akan menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem olahraga yang maju, inklusif, dan berdaya saing global.

“Indonesia Sports Summit 2025 diadakan untuk mempertemukan para penggerak dan perubahan industri olahraga,” kata Erick, dikutip Sabtu (8/11/2025).

“Nantinya perwakilan dari atlet, pemangku kebijakan, investor, entertainer dan para inovator akan bertemu dalam suatu wadah, untuk membangun masa depan industri olahraga nasional yang berkelanjutan dan mendunia,” imbuhnya.

Kegiatan tersebut nantinya menjembatani kerja sama Pemerintah dengan swasta. Lalu ISS 2025 akan menghadirkan experience zone yang menghadirkan inovasi teknologi olahraga, sampai dengan job fair yang menyajikan peluang karier di bidang keolahragaan.