Menpora Erick Thohir Bantah Indonesia Dibekukan IOC: Kami Masih Bisa Kirim Atlet

Erick Thohir memastikan Indonesia masih bisa mengirim atlet di tengah heboh sanksi dari IOC (Foto: Okezone/Annastasya Rizqa)

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, membantah kabar Indonesia dibekukan oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ia menjamin atlet-atlet Indonesia masih bisa dikirim untuk bertanding di kejuaraan-kejuaraan olahraga.

IOC menerbitkan empat keputusan terkait penolakan Indonesia untuk menerbitkan visa bagi enam atlet senam Israel. Mereka pada akhirnya tidak bisa tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Salah satu putusan adalah tidak merekomendasikan Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional. Hal ini kemudian dianggap sebagai bentuk hukuman bagi Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia).

1. Masih Bisa Didiskusikan

Erick mengatakan keputusan tersebut masih bisa didiskusikan dan tidak mematikan olahraga Tanah Air. Ia juga menjelaskan Indonesia masih mengirimkan atlet ke ajang internasional termasuk Olimpiade hingga saat ini.

“Kami dari Kemenpora terus menjalankan blueprint kami yaitu ada event-event internasional yang harus kami ikuti. SEA Games, Asian Games,” kata Erick dalam jumpa pers di Gedung Kemenpora RI, Jakarta, Jumat (24/10/2025).