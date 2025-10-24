Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Erick Thohir Bantah Indonesia Dibekukan IOC: Kami Masih Bisa Kirim Atlet

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |17:09 WIB
Menpora Erick Thohir Bantah Indonesia Dibekukan IOC: Kami Masih Bisa Kirim Atlet
Erick Thohir memastikan Indonesia masih bisa mengirim atlet di tengah heboh sanksi dari IOC (Foto: Okezone/Annastasya Rizqa)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, membantah kabar Indonesia dibekukan oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ia menjamin atlet-atlet Indonesia masih bisa dikirim untuk bertanding di kejuaraan-kejuaraan olahraga.

IOC menerbitkan empat keputusan terkait penolakan Indonesia untuk menerbitkan visa bagi enam atlet senam Israel. Mereka pada akhirnya tidak bisa tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Logo Komite Olimpiade Internasional atau Logo IOC (Foto: IOC)

Salah satu putusan adalah tidak merekomendasikan Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional. Hal ini kemudian dianggap sebagai bentuk hukuman bagi Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia).

1. Masih Bisa Didiskusikan

Erick mengatakan keputusan tersebut masih bisa didiskusikan dan tidak mematikan olahraga Tanah Air. Ia juga menjelaskan Indonesia masih mengirimkan atlet ke ajang internasional termasuk Olimpiade hingga saat ini.

“Kami dari Kemenpora terus menjalankan blueprint kami yaitu ada event-event internasional yang harus kami ikuti. SEA Games, Asian Games,” kata Erick dalam jumpa pers di Gedung Kemenpora RI, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/43/3182193/kemenpora_ri_siap_menggelar_indonesia_sports_summit_2025_di_indonesia_arena-rvB3_large.jpg
Indonesia Sports Summit 2025 Siap Digelar, Menpora Erick Thohir: Olahraga Jadi Penggerak Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178983/erick_thohir_bicara_panjang_lebar_soal_sisi_lain_penolakan_terhadap_enam_atlet_israel-2sLS_large.jpeg
Erick Thohir Ungkap Penyebab Pemerintah Tolak Atlet Israel ke Indonesia: Minta Bawa Pistol dan Keamanan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178736/kemenpora_ri_berkomitmen_agar_indonesia_terus_aktif_di_ajang_internasional_sekalipun_dihukum_oleh_ioc-PgRv_large.jpeg
Dihukum IOC Gara-Gara Israel, Kemenpora: Indonesia Akan Terus Berperan Aktif di Ajang Olahraga Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178707/erick_thohir_merespons_larangan_ioc_untuk_menjadikan_indonesia_tuan_rumah_ajang_internasional-avfY_large.jpeg
Respons Menpora Erick Thohir Usai IOC Larang Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/43/3171991/noc_indonesia_sambut_baik_langkah_menpora_ri_erick_thohir_mencabut_permenpora_nomor_14_tahun_2024-D1yR_large.jpeg
NOC Indonesia Sambut Baik Inisiatif Menpora Erick Thohir Cabut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/43/3171920/menpora_ri_erick_thohir_akan_melakukan_terobosan_dengan_penyederhanaan_peraturan_menteri-zWFX_large.jpeg
Menpora Erick Thohir Sederhanakan 191 Permen Jadi 20, Cabut 1 yang Diprotes Stakeholder
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement