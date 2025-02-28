Hadapi Duet Berbahaya di Perempatfinal German Open 2025, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Tak Gentar

MULHEIM AN DER RUHR - Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu tak gentar menghadapi pasangan berbahaya di perempatfinal German Open 2025. Meski begitu, Jafar/Felisha tak mau lengah saat melawan pasangan senior Eropa, Robin Tabelling/Alexandra Boje.

1. Waspadai lawan

Jafar/Felisha mengaku akan mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu pasangan gado-gado, Belanda/Denmark tersebut. Meski, Tabelling/Boje merupakan pasangan anyar, tapi dari sisi pengalaman ganda Eropa itu jauh lebih baik.

"(Perempatfinal) harus lebih fokus, persiapan ke diri sendiri," ucap Felisha dalam keterangan pers PBSI, Jumat (28/2/2025).

"Lawan lebih berpengalaman walau belum lama berpasangan. Kami akan mempelajari pola permainan mereka," tambahnya.

Duel Jafar/Felisha melawan Tabelling/Boje akan berlangsung hari ini, Jumat (28/2/2025) malam WIB. Ini akan menjadi pertemuan perdana bagi kedua pasangan tersebut.

2. Tak Gentar

Meski berstatus sebagai pasangan muda, Jafar/Felisha mengaku tak gentar selama bermain di German Open 2025. Siapa pun lawannya, mereka akan tampil berani.

"Saya dan Jafar memang selalu sepakat bahwa siapapun lawannya kami harus berani. Kemarin lawan unggulan pertama tapi secara kualitas kami tahu kami seimbang jadi tidak ada rasa takut," sambung Felisha.