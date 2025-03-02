Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal German Open 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Lolos Final!

HASIL lengkap wakil Indonesia di semifinal German Open 2025 akan diulas Okezone. Satu-satunya wakil tersisa Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, sukses menembus babak final.

Kepastian itu didapat usai Rehan/Gloria mengalahkan wakil unggulan kedelapan asal India, Dhruv Kapila/Tanisha Crasto. Kini, tren positif Rehan/Gloria diharapkan berlanjut ke final hingga bisa merebut gelar juara.

1. Rehan/Gloria Wakil Tersisa

Ya, Rehan/Gloria jadi satu-satunya wakil tersisa dari Indonesia. Para wakil lain dari Tanah Air harus bertumbangkan di babak-babak sebelumnya.

Pada babak semifinal, Rehan/Gloria pun dapat perlawanan sengit dari Kapila/Crasto. Mereka bahkan harus bertarung rubber game di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman, pada Sabtu 1 Maret 2025 malam WIB.

Rehan/Gloria sukses mengamankan gim pertama, tetapi harus bertarung sengit hingga menang dengan skor 25-23. Sayang, di gim kedua, mereka tumbang dengan skor telak 10-21. Tetapi, pada gim ketiga, Rehan/Gloria kembali tampil garang hingga menang dengan skor 21-15.