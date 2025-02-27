Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar German Open 2025: Rehan/Gloria Lewati Pasangan Denmark

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |23:01 WIB
Hasil 16 Besar German Open 2025: Rehan/Gloria Lewati Pasangan Denmark
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja sukses melaju ke perempatfinal German Open 2025 Super 300 (Foto: PBSI)
MULHEIM AN DER RUHR – Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja sukses melaju ke perempatfinal German Open 2025 Super 300. Mereka menang dua gim langsung 21-19 dan 21-13 atas Mads Vestergaard/Christine Busch di 16 besar German Open 2025.

Bermain di Westenergie Sporthalle, Mulheim An Der Ruhr, Jerman, Kamis (27/2/2025) malam WIB, Rehan/Gloria memulai laga dengan apik. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu ungguli Vestergaard/Busch dengan skor 7-4.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

Poin demi poin terus didapat ganda campuran Indonesia itu. Hasilnya, Rehan/Gloria unggul atas pasangan Denmark itu di interval gim pertama dengan skor 11-7.

Usai jeda, Rehan/Gloria memperlebar jarak menjadi 17-13. Tapi, Vestergaard/Busch sempat membuat repot mereka dengan memangkas jarak menjadi 17-19. Akan tetapi, Rehan/Gloria keluar dari tekanan dan menutup gim kedua dengan skor 21-19.

Pada gim kedua, Rehan/Gloria mendapat perlawanan yang berarti dari Vestergaard/Busch. Kedua pasangan saling kejar-kejaran angka hingga skor sempat imbang 7-7.

 

