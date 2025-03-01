Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal German Open 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle ke Semifinal Usai Bertarung 1 Jam Lebih!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |00:00 WIB
Hasil Perempatfinal German Open 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle ke Semifinal Usai Bertarung 1 Jam Lebih!
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
MULHEIM – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja susah payah mengalahkan wakil China, Zhu Yi Jun/Zhang Chi di perempatfinal German Open 2025, pada Jumat 28 Februari 2025 malam WIB. Terbukti Rehan/Gloria harus berjuang selama 1 jam 15 menit untuk bisa menumbangkan pasangan China tersebut.

Bermain di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman, Rehan/Gloria menang dalam pertarungan sengit dalam tiga gim dengan skor 26-28, 21-16, dan 21-17. Dengan hasil itu, Rehan/Gloria memastikan diri lolos ke babak semifinal.

Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria langsung tampil trengginas di awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu sukses menguasai permainan dengan kombinasi pukulan keras dan menyilang di awal laga.

Zhu/Zhang terpantau kesulitan mengantisipasi pola permainan Rehan/Gloria. Pada jeda interval gim pertama, ganda campuran China itupun tertinggal dari Rehan/Gloria dengan skor 9-11.

Setelah rehat, Rehan/Gloria seperti kehilangan kendali atas permainannya. Zhu/Zhang memanfaatkan situasi ini untuk mengejar ketertinggalan. Alhasil, mereka sukses menyamakan kedudukan menjadi 15-15.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

Bahkan, Zhu/Zhang berhasil membalikkan keadaan menjadi 20-18. Rehan/Gloria tak mau mengalah, mereka mengejar dengan sergapan cepat dan permainan efektif. Kejar-kejaran poin terjadi di akhir laga gim kedua.

Namun sayang, Rehan/Gloria yang sempat menyamakan kedudukan beberapa kali akhirnya kalah dengan skor 26-28. Memasuki gim kedua, kedua ganda campuran kembali bermain agresif.

 

