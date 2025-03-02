Hasil Final German Open 2025: Dikalahkan Duet Belanda-Denmark, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Raih Runner-up

MULHEIM – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja dikalahkan duet Belanda-Denmark, Robin Tabeling/Alexandra Boje di final German Open 2025, pada Minggu (3/2/2025) malam WIB. Dengan kekalahan itu, maka Rehan/Gloria harus puas meraih runner-up.

Duet non Pelatnas PBSI itu kalah dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 12-21. Pertandingan tersebut berlangsung di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman.

Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria mendapat perlawanan yang berarti dari pasangan ranking 19 dunia itu. Kendati begitu, mereka perlahan mampu keluar dari tekanan, bahkan membalikan keadaan menjadi unggul 6-5.

Tapi setelah itu Tabeling/Boje berhasil bangkit. Pasangan asal Denmark itu bahkan berhasil ungguli Rehan/Gloria di interval gim pertama dengan skor 8-11.

Alih-alih bangkit usai jeda, Rehan/Gloria malah semakin tertinggal menjadi 11-16. Upaya mereka untuk membalikan keadaan belum berbuah manis karena kalah 17-21 dari Tabeling/Boje di gim pertama.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Tabeling/Boje memulainya dengan baik dan unggul 7-3 atas Rehan/Gloria. Pasangan asal Indonesia itu terus mencoba untuk memangkas jarak ketertinggalannya.

Tapi mereka tetap harus tertinggal 8-11 di interval gim kedua. Usai jeda, Rehan/Gloria mencoba untuk mengatur ulang pola permainannya guna bangkit membalikan keadaan.