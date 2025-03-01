Hasil Semifinal German Open 2025: Rehan/Gloria Melaju ke Partai Puncak!

MULHEIM AN DER RUHR – Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja melaju ke final German Open 2025 Super 300. Mereka menang melawan Dhruv Kapila/Tanisha Crasto di babak semifinal German Open 2025 dengan skor 25-23, 10-21, dan 21-15!

Bermain di Westenergie Sporthalle, Mulheim An der Ruhr, Jerman, Sabtu (1/3/2025) malam WIB, Rehan/Gloria memulai pertandingan dengan intensitas cepat di gim pertama. Kapila/Crasto melawan dengan kombinasi pukulan menyilang serta smash keras.

Kedua ganda campuran saling balas mencetak poin. Beberapa kali, Rehan/Glorai mendapat keunggulan, begitu juga dengan Kapila/Crasto yang bermain agresif.

Pada jeda interval gim pertama, Rehan/Gloria akhirnya mengunci keunggulan dengan skor 11-7. Setelah jeda, ganda campuran India meningkatkan intensitas permainan.

Sergapan cepat serta pengembalian bola yang baik membuat Rehan/Gloria kehilangan banyak poin. Kedua pasangan yang bermain ngotot akhirnya menyebabkan deuce 20-20.

Pada poin-poin akhir, serangan yang dilancarkan Rehan/Gloria lebih efektif. Mereka akhirnya mengamankan kemenangan pada gim pertama dengan skor 25-23.

Memasuki gim kedua, Kapila/Crasto langsung memimpin perolehan poin. Runner up India International 2024 itu leluasa menguasai permainan.

Alhasil, Rehan/Gloria tertinggal pada jeda interval gim kedua dengan skor 6-11. Setelah rehat, permainan Kapila/Crasto semakin matang. Mereka menjauh dengan skor 17-7.