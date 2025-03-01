Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal German Open 2025: Rehan/Gloria Melaju ke Partai Puncak!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |19:20 WIB
Hasil Semifinal German Open 2025: Rehan/Gloria Melaju ke Partai Puncak!
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja melaju ke final German Open 2025 Super 300 (Foto: PBSI)
A
A
A

MULHEIM AN DER RUHR – Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja melaju ke final German Open 2025 Super 300. Mereka menang melawan Dhruv Kapila/Tanisha Crasto di babak semifinal German Open 2025 dengan skor 25-23, 10-21, dan 21-15!

Bermain di Westenergie Sporthalle, Mulheim An der Ruhr, Jerman, Sabtu (1/3/2025) malam WIB, Rehan/Gloria memulai pertandingan dengan intensitas cepat di gim pertama. Kapila/Crasto melawan dengan kombinasi pukulan menyilang serta smash keras. 

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

Kedua ganda campuran saling balas mencetak poin. Beberapa kali, Rehan/Glorai mendapat keunggulan, begitu juga dengan Kapila/Crasto yang bermain agresif. 

Pada jeda interval gim pertama, Rehan/Gloria akhirnya mengunci keunggulan dengan skor 11-7. Setelah jeda, ganda campuran India meningkatkan intensitas permainan. 

Sergapan cepat serta pengembalian bola yang baik membuat Rehan/Gloria kehilangan banyak poin. Kedua pasangan yang bermain ngotot akhirnya menyebabkan deuce 20-20.

Pada poin-poin akhir, serangan yang dilancarkan Rehan/Gloria lebih efektif. Mereka akhirnya mengamankan kemenangan pada gim pertama dengan skor 25-23.

Memasuki gim kedua, Kapila/Crasto langsung memimpin perolehan poin. Runner up India International 2024 itu leluasa menguasai permainan. 

Alhasil, Rehan/Gloria tertinggal pada jeda interval gim kedua dengan skor 6-11. Setelah rehat, permainan Kapila/Crasto semakin matang. Mereka menjauh dengan skor 17-7.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/40/3118716/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-6W5d_large.jpg
Hasil Final German Open 2025: Dikalahkan Duet Belanda-Denmark, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Raih Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/40/3118669/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-bR8s_large.jpg
Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Bicara Persiapan Lawan Pasangan Belanda-Denmark di Final German Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/40/3118601/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-3AJm_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Final German Open 2025: Rehan/Gloria Satu-satunya Wakil Tersisa, Sabet Gelar Juara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/40/3118577/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-3aLB_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal German Open 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Lolos Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/40/3118306/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-tyK8_large.jpg
Hasil Perempatfinal German Open 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle ke Semifinal Usai Bertarung 1 Jam Lebih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/40/3118286/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-E6IT_large.jpg
Hasil Perempatfinal German Open 2025: Jafar Hidayatullah/Felisah Alberta Dipulangkan Pasangan Belanda-Denmark
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement